Jordi Trias obre la porta a seguir a Manresa

Jordi Trias, un dels artífex de l'ascens del Bàsquet Manresa a l'ACB, deixa la porta oberta a continuar jugant al Nou Congost ja que el club li ha expressat el seu interès. «Em van transmetre que compte amb mi», assegura l'MVP de la temporada a la LEB Or en una entrevista a L'Esportiu.

El pivot gironí explica que s'ha agafat un dies per relaxar-se i reflexionar «si continuo jugant o ho deixo». Admet que a Manresa el volen: «Em van transmetre que compten amb mi, que tenien interès que continués a l'ACB, però lògicament, amb un rol diferent, sense tant de pes. Encara se n'ha de parlar amb més detall». I afegeix que està preparat per retirar-se «però això no vol dir que em vulgui retirar».

Trias, de 37 anys, explica que als play-off ha patit físicament: «He disputat 14 partits en cinc setmanes, jugant 30 minuts de mitjana. Recuperar-me d'un partit a l'altre se'm feia molt difícil. Però tots érem conscients que calia fer un sobreesforç mental».

El gironí no descarta tornar a casa i jugar a la LEB Plata si el Bàsquet Girona, propietat de Marc Gasol, puja de categoria: «És una opció plantejable, per bé que, en cas de continuar jugant, la meva idea principal seria continuar a Manresa».

De fet, el pivot gironí no dubta en lloar l'afició del Nou Congost: «A Manresa tenen una devoció absoluta pel bàsquet. És quasi com una religió. He vist gent plorant de felicitat després d'una victòria. I sempre estan al teu costat, animant fins i tot en dies que perds i jugues molt malament».

D'altra banda, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha anunciat aquesta tarda l'equip revelació de la temporada de la LEB Or, en el que no hi ha cap jugador del Baxi Manresa, ni tan sols l'escorta danès Gabriel Lundberg, de només 23 anys i vital en l'ascens: 11 punts i 4,5 rebots de mitjans als play-off. Els escollit són el base Josep Pérez (CB Prat), els alers Aleix Font (Barça B) i Caleb Agada (CB Prat), i els pivots Emir Sulejmanovic (Breogán) i Emanuel Cate (CB Prat).