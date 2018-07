El Baxi Manresa fa oficial el fitxatge de Ryan Toolson

El Baxi Manresa ja té el seu primer fitxatge per a la temporada 2018-19: Ryan Toolson. El nom del 'pistoler d'Arizona' va començar a sonar fa dos dies i aquest dijous el club ho ha fet oficial. El nord-americà, d'1,93 cm i 33 anys, arriba amb experiència a la Lliga Endesa després del seu pas pel Zenit a Rússia, on va ser un dels millors anotadors de l'Eurocup, i Turquia. L'acord entre ambdues parts és per dues temporades.

Toolson està cridat a ser un dels homes importants de la propera temporada. El club, a través d'un comunicat, destaca que és "un jugador contrastat, amb molt talent anotador, i amb coneixement de la Lliga Endesa" i que "aportarà qualitat, experiència a la plantilla que l'equip del Bages està començant a construir per a la propera temporada".

El nord-americà va jugar a la Lliga Endesa entre els anys 2012 i 2015, on va fer un paper destacat al Gran Canaria, fet que el va portar a fitxar per l'Unicaja, amb qui va jugar lliga, Copa del Rei i Eurolliga dues temporades. En la darrera temporada, Toolson ha fet una mitjana de més d'11 punts i gairebé un 42% en triples. En la prèvia temporada amb el Zenit de Sant Petersburg, el d'Arizona va ser un dels màxims anotadors de l'Eurocup, amb gairebé 19 punts per partit.

Trajectòria de Ryan Toolson



2003-04 - Utah Valley State (NCAA)

2004-06 - Missioner a Guatemala

2006-09 - Utah Valley State (NCAA)

2009-10 - Pinar Karsiyaka (Turquia)

2010-11 - Benetton Treviso (Itàlia)

Març del 2011 - Montegranaro (Itàlia)

2011-12 - Aliaga Petkim (Turquia)

2012-13 - Herbalife Gran Canaria (Lliga Endesa)

2013-15 – Unicaja (Lliga Endesa)

2015-17 – Zenit Sant Petersburg (Rússia)

2017-18 – Istanbul BB (Turquia)