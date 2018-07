Ryan Toolson dona el tret de sortida a l'era Baxi

El Baxi Manresa va anunciar ahir el fitxatge per a dues temporades de l'escorta nord-americà Ryan Toolson, de 33 anys i 1,93 metres d'alçada, la primera incorporació per a la propera temporada, la del retorn a la Lliga Endesa, que s'ha de confirmar oficialment dilluns en l'assemblea general de l'ACB. Però el club, abans del tràmit de l'anunci oficial, ja ha marcat territori amb una incorporació de molt nivell. Tota una declaració d'intencions: el Baxi és ACB i trepitja fort al mercat.

Toolson, com el seu nou equip, també torna a la Lliga Endesa, però en el seu cas després de tres temporades fora. De fet, la possibilitat de jugar a Espanya ha pesat en la decisió d'acceptar l'oferta manresana: ve de jugar aquesta última temporada a l'Istanbul BB de la lliga turca, i les dues anteriors va vestir la samarreta del Zenit de Sant Petersburg.

Amb 33 anys, Toolson és un jugador de gran experiència, a punt de començar la seva desena temporada com a professional. Un periple que va començar l'any 2009, precisament a Turquia, a les files del Pinar Karsiyaka.

Després de quatre anys a la Universitat de Utah Valley, amb un parèntesi de dos anys per fer de missioner a Guatemala, Toolson va venir a Europa, on ha tingut una llarga carrera: ha jugat a Turquia, Itàlia, Espanya i Rússia.

Un canoner acreditat



Toolson va debutar a l'ACB amb el Gran Canària, a les ordres de Pedro Martínez: va acreditar més de 14 punts de mitjana per partit i el 45% d'encert en triples, una de les seves especialitats. De fet, des d'aquella temporada de debut a Espanya, mai no ha estat per sota del 40% d'encert en llançaments des de la llarga distància.

Després, va fitxar per l'Unicaja. Les seves mitjanes de punts a Màlaga van ser d'11,2 i 11,8 a la Lliga Endesa. Però Toolson va demostrar que era un jugador també de nivell per disputar competició europea. Amb l'Unicaja va jugar l'Eurolliga, i després, quan va anar a Rússia, va ser un dels dominadors de la segona competició continental, l'Eurocup.

La primera temporada amb el Zenit, Toolson va ser el segon màxim anotador de l'Eurocup, amb 18,5 punts de mitjana, només superat per un killer com Keith Langford, amb gran experiència al Vell Continent. I, el curs següent, Toolson va millorar prestacions a Europa: 18,9 punts de mitjana, que li van servir per ser el tercer millor anotador de la competició, superat per un anotador compulsiu com el rus Alexey Shved (22,1 punts per partit) i el bosnià Elmedin Kikanovic (19,6).

De los Aires reforça el júnior B



A més de reforçar el primer equip, el Bàsquet Manresa també fa incoporacions per a la base, com Marc de los Aires, nascut el 2002 i que arriba del Joventut. Aquest pivot de 2,02 metres d'alçada reforçarà el júnior preferent B, tot i que també estarà en la dinàmica de treball del júnior A.

De los Aires es concentrarà a final de mes amb la selecció estatal sub-17, a les ordres de l'exmanresà Jesús Lázaro. És un grup de jugadors nascuts el 2001, amb l'excepció del nou jugador manresà, que és del 2002.