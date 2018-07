El Baxi Manresa ja és oficialment equip ACB de ple dret

El Bàsquet Manresa SAD (BAXI Manresa) i el Club Bàsquet Breogán SAD (Cafès Candeles Breogán) ja són oficialment clubs ACB i participaran en la Lliga Endesa 2018-19, un cop l'Assemblea General de l'ACB ha aprovat aquest matí la seva admissió com a nous socis.



Tots dos clubs havien aconseguit plaça d'ascens des de la LEB Or en la temporada 2017-18 i presentat la documentació i quantitats necessàries dins el termini per a la seva inscripció en la competició, sent aquesta analitzada favorablement pels auditors i la pròpia ACB. Presentats aquests estudis a l'Assemblea, els clubs han votat de forma unànime la seva entrada a l'Associació.



Dos històrics de la Lliga Endesa



El retorn a la Lliga Endesa 2018-19 de l'BAXI Manresa i del Cafès Candeles Breogán suposa la tornada a la competició de dos clubs històrics que acumulen 2.174 partits en l'elit del bàsquet espanyol al llarg de la seva història.



El BAXI Manresa és el sisè club amb més partits (1.414) entre Lliga Nacional (344) i ACB (1.070) i ??és un dels únics set clubs que s'ha proclamat campió de lliga, precisament fa 20 anys. Per la seva banda, el Cafès Candeles Breogán és 12è a la taula històrica amb 760 trobades, producte de 156 en Lliga Nacional i 604 en ACB. Si és el cas, retorna a la lliga 12 anys després del seu descens esportiu.