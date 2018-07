L'ACB ha de ratificar avui el retorn del Baxi a la llliga

L'ACB celebrarà aquest matí, a partir de les 11 a Barcelona, l'Assemblea General, que ha de ratificar el retorn del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. Un dret que es va guanyar a la pista en proclamar-se vencedor dels play-off de la LEB Or. I també espera ratificar el seu retorn el campió de la lliga regular de la segona categoria estatal, el Breogán.

De fet, la confirmació del retorn a la màxima categoria tant dels manresans, que van baixar la temporada anterior, com dels gallecs, ha de ser un pur tràmit. La federació espanyola de bàsquet (FEB) ja ha anunciat els 18 equips que el curs que ve disputaran la LEB Or, sense el Baxi ni el Breogán. I encara més important: els manresans ja han fitxat l'escorta nord-americà Ryan Toolson, cridat a ser un dels pals de paller del nou projecte que liderarà Joan Peñarroya des de la banqueta.

El punt principal del dia en l'Assemblea ACB d'avui, però, és l'elecció del nou president per substituir Francisco Roca, que va abandonar el càrrec el mes de novembre passat. Els clubs tractaran de designar el nou màxim mandatari, després de l'intent infructuós del 22 de maig.

En aquella ocasió, es van enfrontar l'advocat gallec i exjugador Miguel Juane i l'exseleccionador espanyol i exentrenador de Reial Madrid i Unicaja Javier Imbroda, després que es retirés la candidatura de l'expresident de l'Estudiantes Juan Francisco García per la seva imputació en el marc de l'operació Erial, per diversos delictes relacionats amb el blanqueig de capitals. No obstant això, cap dels dos candidats que es van mantenir va aconseguir la majoria requerida en els estatuts: 3/4 parts dels vots (14 dels 18).