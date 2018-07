El Baxi Manresa confirma el retorn de Justin Doellman

El Baxi Manresa ha posat velocitat de creuer i en una setmana ja ha anunciat tres fitxatges de gran nivell per afrontar el seu retorn a la Lliga Endesa. Després de l'escorta Ryan Toolson i del base Alex Renfroe, anunciat ahir mateix, ara és el torn d'un altre nord-americà, Justin Doellman (33 anys, 2,06 metres).



L'arribada de l'ala-pívot a Manresa, on torna després de sis anys amb un contracte d'una temporada, no és una sorpesa. Ahir ja es donava per feta, i el mateix club va fer una piulada en la que donava una gran pista: anunciava per avui un fitxatge i acompanya el text amb una imatge del Capità Amèrica, el sobrenom amb què es coneix Doellman.





?Serà qüestió d´esperar a veure si demà hi ha un altre fitxatge al BAXI #Manresa...



? Habrá que esperar a ver si mañana hay otro fichaje en el @BAXI_ES Manresa...#SOMHIManresa #PITiCONGOST pic.twitter.com/1eBHyLKaKW — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 18 de julio de 2018

va jugar ala temporada 2011-12, convertint-se en jugador bàsic d'aquell equip que entrenavai que va estar a punt de disputar els play-off. Després va vestir tres temporades la samarreta del, dues la deli aquest últim curs el va començar a l'turc i l'ha acabat almontenegrí, amb qui ha guanyat laderrotant l'Ea la final, i classificant-se per a la propera edició de l'. Amb el conjunt montengríha signat unes mitjanes de 8,6 punts i 3,9 rebots a la, i 6 punts i 3 rebots a l'