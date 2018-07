El nou Baxi de l'ACB va agafant color

El Baxi Manresa està deixant gairebé tancada tota la línia exterior de l'equip en el retorn a la lliga Endesa. I sembla que està apostant per la veterania i l'experiència a la competició per tal d'apuntalar un projecte en el qual ja hi havia algunes peces més joves amb contracte en vigor. Ahir, el club bagenc va fer pública l'arribada del base Alex Renfroe, ex del Barça i del Valladolid, entre d'altres. A més, segons els periodistes Òscar Herreros i Chema de Lucas, té pràcticament lligats dos vells coneguts del Nou Congost, Justin Doellman i Pere Tomàs. Si es confirmen aquestes dues contractacions, a més de la de Ryan Toolson la setmana passada, contribuiran a fer créixer la il·lusió entre l'afició, que ja es va manifestar després de saber-se que l'entrenador serà Joan Peñarroya.

Direcció de joc tancada



Renfroe és un base de gran experiència a Europa. És més un finalitzador que no pas un director de joc pur, però es tracta d'una peça molt fiable, que ja va actuar al Braça fa dues temporades a partir de mig exercici. El darrer any ha jugat al Galatasaray, de la lliga turca, amb un rendiment notable, i va completar les seves actuacions amb quatre partits de play-off a l'Scandone Avellino italià, on va coincidir amb el txec Patrik Auda, i amb una sèrie d'enfrontaments, en concret vuit, amb el Leones de Ponce porto-riqueny. De fet, va jugar diumenge contra el Fajardo, va anotar 19 punts i va aconseguir sis rebots. No se sap si jugarà el partit que el conjunt caribeny disputarà la propera matinada contra el San Germán. El Ponce és quart de la lliga de Puerto Rico, que ara lideren els Vaqueros de Bayamón. L'arribada de Renfroe provoca que es tanqui el lloc de base. L'acompanyaran, si no hi ha canvis, Jakis Gintvainis, amb contracte en vigor, i Dani Garcia, com a vinculat.

Els dos següents



Dos exjugadors del Bàsquet Manresa seran els propers a ser anunciats. Justin Doellman té 33 anys però la seva classe és recordada al Nou Congost de la temporada 2011-12, l'últim gran any dels bagencs a l'ACB. Doellman va jugar després al València i al Barça. Al club blaugrana el van llastar les lesions, i la temporada passada, després d'un efímer pas per l'Anadolu Efes, va acabar al Buducnost de Podgorica, amb qui va aconseguir la victòria a la lliga Adriàtica, en derrotar l'Estrella Roja a la final i, per tant, els montenegrins es van classificar per a la propera Eurolliga. Tot i això, el club va decidir no renovar-lo i ara sembla a prop de tornar a Manresa, encara en bones condicions per donar un bon rendiment. De fet, en el seu últim partit al Buducnost va anotar 13 punts.

L'altre a tornar seria Pere Tomàs. L'ala de Llucmajor va baixar amb el Retabet Bilbao i l'oferta del Baxi li permetria tornar a un club en què va donar bon rendiment, tot i baixar. Ell, juntament amb Guillem Jou, Jordan Sakho i Álvaro Muñoz, completarien la nòmina de quatre jugadors de formació mínima per ser a l'ACB.