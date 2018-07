Trias no seguirà a Manresa després de rebre «una oferta de compromís»

Jordi Trias no jugarà al Baxi Manresa la propera temporada. Un dels grans artífexs de l'ascens a l'ACB, i cocapità de l'equip l'últim curs, s'acomiada del Nou Congost després que els seus desitjos i els del club no hagin convergit. El pivot gironí va anunciar-ho ahir a través de les xarxes socials, i Regió7 hi va parlar per conèixer en profunditat les raons de la seva decisió. «Esperava tenir l'opció real de continuar però vaig veure que l'oferta que em van fer era de compromís», explica Trias.



El pivot, en la piulada que va fer per anunciar que no seguiria, explicava que «la predisposició del club per comptar amb mi, francament, no ha estat la que jo esperava». I, en declaracions a aquest diari, Trias detalla que en les converses que va mantenir amb el director esportiu manresà, Román Montañez, «ja vaig veure que no encaixava en el que buscaven». El Baxi pensava en Trias com a cinquè pivot, un rol que, segons el gironí, que al novembre farà 38 anys, «era per a un jugador més jove».





Família manresana, staff, directiva i jugadors...Moltes gràcies per tot el que m´heu fet viure aquest any, que quedi clar que sense vosaltres no haguéssim aconseguit tornar a l´ACB! Tant jo com la meva família ens hem sentit uns manresans més.

1/3 — Jordi Trias (@jorditrias4) 21 de juliol de 2018

Fa un mes la porta era oberta

Trias feia setmanes que esperava resoldre el seu futur, que depenia del que oferís el Manresa. «No tenia gaire clar si continuar jugant o no, i volia veure quin plantejament tenia el club», explica Trias, que ha vist com des dels despatxos del Nou Congost no han tingut prou interès en ell. «És lícit i és llei de vida que un club pugui no comptar amb tu. I jo amb el club he acabat bé», destaca el pivot, que guarda un bon record del seu pas per Manresa tot i que el final no ha estat l'esperat.Trias recorda en quines condicions va fitxar fa un any: «Va ser el club qui em va oferir l'opció de tenir un any més de contracte si pujaven a l'ACB, i jo vaig preferir anar any a any». Per això, el pivot diu que «després de la bona temporada, amb un bon rendiment personal, i amb l'equip havent pujat, tenia la sensació que encara tenia l'opció de seguir».«Jo sempre ho he posat molt fàcil», afegeix sobre les negociacions amb el club. I destaca que «la meva continuïtat depenia de la motivació, de saber si em podia sentir a gust i útil en el rol que m'oferissin. Hauria pogut ser que m'oferissin un paper en el qual confiaven molt i jo no m'hi veiés. Però aquesta opció no ha existit. No m'han volgut prou per plantejar-me seguir».Al final de juny, pocs dies després d'aconseguir l'ascens a l'ACB, Trias explicava en una entrevista a L'Esportiu que s'havia pres uns dies de reflexió per decidir «si continuo jugant o ho deixo». En aquell moment, però, Trias va deixar entreveure que el Baxi el volia mantenir: «Em van transmetre que compten amb mi, que tenien interès que continués a l'ACB, però lògicament amb un rol diferent, sense tant de pes. Encara se n'ha de parlar amb més detall». I va afegir que s'estava preparant per retirar-se, «però això no vol dir que em vulgui retirar».De fet, Trias ja explicava aleshores que no descartava tornar a Girona, a casa seva. Però afegia que «en cas de continuar jugant, la meva idea principal seria continuar a Manresa».Trias va demostrar la temporada passada que era un jugador dominant i decisiu a la LEB Or . Per això l'havia fitxat el club, i el gironí va demostrar sobre el parquet que era un dels millors jugadors de la categoria: va signar unes mitjanes de més de 13 punts i 8 rebots en temporada regular, per una valoració de 21,1 per partit.Ara, el seu futur es debat entre la retirada, que veu possible, o continuar jugant al CB Girona, que ha aconseguit una plaça a la LEB Plata. «Veurem què passa», diu un Jordi Trias que marxa de Manresa amb la feina feta: ha contribuït al retorn a l'ACB.