El Baxi Manresa segueix reforçant-se i fa oficial el retorn de l'ala Pere Tomàs

El Baxi Manresa va anunciar ahir el fitxatge de l'ala balear Pere Tomàs i segueix apuntalant la plantilla en l'esperat retorn a la lliga Endesa després d'una temporada a la LEB Or. Després de molts rumors, la notícia es va poder confirmar, i Tomàs, després de desvincular-se del tot del Bilbao Basket, torna a la capital del Bages per a la temporada 2018-19 i s'uneix a les quatre arribades anteriors, de l'ala-pivot Justin Doellman, el base Alex Renfroe, l'escorta Ryan Toolson i l'entrenador manresà Joan Peñarroya.

Tomàs, de 28 anys i 2,00 m d'alçada, va ser format a les categories inferiors del Joventut de Badalona i serà les properes dues temporades jugador del Baxi Manresa. El balear és conegut i estimat per l'afició manresana, ja que en la seva anterior etapa al club va ser un dels jugadors més destacats de l'equip, tot i que no va poder evitar el seu descens. Va ser durant la temporada 2016-17, quan va signar unes mitjanes de 26,7 minuts per partit, 10,6 punts i 4,4 rebots. En la darrera campanya, Tomàs va militar a les files del RETAbet Bilbao, on va fer un impressionant percentatge de 40% en triples, a més de 20,4 minuts per partit, 6,8 punts, 3,3 rebots i un 7,4 de valoració a la lliga Endesa, mentre que a l'Eurocup va signar 20,6 minuts, 8 punts i 3,4 rebots.



Àmplia experiència a l'ACB

Abans d'arribar per primera vegada al Nou Congost, l'ala va iniciar la seva trajectòria en el bàsquet de màxim nivell amb dos anys de cessió al Prat (del 2007 al 2009). Tot seguit va militar quatre anys al Joventut de Badalona (del 2009 al 2013), i tres més al CAI Saragossa. En la seva primera temporada al club aragonès, la 2013-14, el jugador de Llucmajor va disputar tant la lliga Endesa, on va fer unes mitjanes de 18,3 minuts, 5,6 punts i 3,1 rebots, com la segona competició europea, l'Eurocup, amb 15,4 minuts, 5,3 punts i 2,1 rebots. En el curs 2014-15 les seves mitjanes van baixar una mica. 13,5 minuts, 3 punts i 3,1 rebots a la lliga i 15,2, 4 i 3,3 a l'Eurocup. Finalment, en la campanya 2015-16 va tornar a recuperar protagonisme, amb 17,3 minuts, 5,3 punts i 3,3 rebots a la lliga i 15,6, 5,8 i 2,3 a la segona competició europea.



Pendents de fitxatges interiors

Amb la confirmació de Tomàs i en cas que no es donin baixes d'homes que tenen contracte en vigor, el Baxi Manresa té tancada la línia exterior. Alex Renfroe i el lituà Jokubas Gintvainis seran els bases, Ryan Toolson, el danès Gabriel Lundberg i Guillem Jou, els escortes, i Tomàs i Álvaro Muñoz, els ales. Ara falta incorporar, com a mínim, dos jugadors interiors: un ala-pivot que es reparteixi minuts amb Justin Doellman i un pivot, posició en la qual només hi ha Jordan Sakho.