Lluís Costa s'acomiada del Baxi Manresa: «Me'n vaig amb la tranquil·litat d'haver-ho donat tot»

El base Lluís Costa no seguirà al Baxi Manresa, després que ell mateix s'hagi acomiadat del club durant la tarda d'aquest dimecres, a través de les xarxes socials.



El jugador assegura que «ja fa uns dies» que el Baxi li va comunicar que «no comptava» amb ell per a la propera temporada. Tot i això, Costa ha aprofitat per «donar les gràcies» als que l'han «recolzat» durant els 2 anys i mig que ha passat al Nou Congost.



Lluís Costa ha afegit que «ha estat un plaer i un honor defensar aquesta samarreta i aquest escut», i que se'n va «amb la tranquil·litat d'haver-ho donat tot i d'haver ajudat a tornar el Manresa on mai hauria d'haver marxat». El jugador ha acabat dient que «el Manresa sempre serà el club que em va ajudar a complir el meu somni de jugar a l'ACB i li ha desitjat «molta sort amb tot el que vingui».