Nacho Martín s'acomiada del Bàsquet Manresa amb un missatge a les xarxes socials

"Moltes gràcies Bàsquet Manresa per aquests sis mesos que he jugat amb vosaltres. Feliç per haver aconseguit l'objectiu de l'ascens. Molta sort".



Amb aquest twit ha tancat la seva curta, però intensa etapa al conjunt manresà Nacho Martín. Un jugador important aquesta passada temporada en el retorn a l'ACB. L'ala-pivot val·lisoletà va arribar després d'una decebedora derrota a Càceres el gener passat.



Nacho Martín ha aportat la seva experiència, fins i tot a l'ACB, malgrat el seu delicat estat físic, ja amb 34 anys, convertint-se en un dels referents dels aficionats manresans. El jugador és el tercer que anuncia per les xarxes socials que no continua després d'haver-ho fet Jordi Trias i Lluís Costa.



Corto pero intenso!! Muchas gracias @BasquetManresa por estos 6 meses que he jugado para vosotros. Feliz por haber conseguido el objetivo del ascenso. Mucha suerte!! Pit i Congost ??? (un dia de partit....) pic.twitter.com/8sUEmZAoUK — Nacho Martín Monzón (@nachomartin83) 10 d´agost de 2018