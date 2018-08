Nacho Martín completarà el joc interior del Tecnyconta Saragossa

Tal com havia sonat la setmana passada, l'ala-pivot Nacho Martín ha arribat a un acord per jugar al Tecnyconta Saragossa la temporada que ve. El jugador, clau per a l'ascens del Bàsquet Manresa a la màxima categoria, va anunciar dies enrere que no continuaria al Nou Congost i, des de llavors, ja es va saber que la del Tecnyconta era una possibilitat clara.

Martín va arribar a Manresa el gener passat després de recuperar-se d'una greu lesió que el va fer passar dos cops pel quiròfan i que va posar fi a la seva etapa al MoraBanc Andorra, on va coincidir amb Joan Peñarroya. Al Congost va formar una parella interior letal amb Jordi Trias i tots dos van impulsar l'equip cap a l'ACB.

És el segon cop que Nacho Martín juga al Saragossa, després d'actuar-hi la temporada 2009-10, quan l'equip era a la LEB Or. El director esportiu de l'equip, Pep Cargol, ha recordat que l'entrenador del Tecnyconta, Porfi Fisac, ja hi va coincidir a Sant Sebastià i a Valladolid i "li va treure un bon rendiment".

Martín completarà el joc interior del Tecnyconta amb el cubà Javier Justiz, el veterà gallec Fran Vázquez i el montenegrí Nemanja Radovic, a més del lleidatà Marc Martí.