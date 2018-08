Pols oposats de veterania per al Baxi

Divendres passat, el Baxi Manresa va desvetllar el nom dels dos jugadors que li faltaven per completar la plantilla, tot i que en les últimes hores ha corregut el rumor que podria ser que la plantilla no estigués tancada encara. Cap dels dos extrems no han estat confirmats pel club. Marko Lukovic i Cady Lalanne tanquen un elenc que sembla clarament millorat respecte de les últimes formacions que havia presentat el club en les seves darreres aventures a l'ACB. Això sí, els onze jugadors que formaran la plantilla de Joan Peñarroya presenten dos grups dividits quant a experiència a la lliga. La suma dels partits jugats per cinc d'ells és 21 vegades més gran que la dels altres sis plegats. Per tant, sembla que caldrà l'esforç dels uns per tal que els altres s'adaptin sense problemes a la competició.

De fet, els dos jugadors amb més partits d'aquesta llista, Pere Tomàs i Justin Doellman, també saben què significa defensar la camiseta vermella a l'ACB. Ho va fer una temporada cadascun i tots dos sembla que seran els titulars en les posicions d'ala i d'ala-pivot. També passa dels cent partits Ryan Toolson, en les tres temporades que va repartir entre l'Herbalife Gran Canària i l'Unicaja. El nord-americà serà el dos titular. El base que té tots els números per arrencar els partits és Alex Renfroe, malgrat que arribarà tard de la seva experiència a Puerto Rico, on la passada matinada ha jugat el darrer partit de la segona fase de la lliga amb el seu equip, els Leones de Ponce. El cinquè home amb força rodatge a la lliga és Álvaro Muñoz, amb més de 50 partits al Fuenlabrada abans d'iniciar una aventura a Alemanya que el va tornar de portada a l'estat espanyol per ajudar l'ICL a pujar a l'ACB des de la LEB Or. El jugador d'Àvila, però, no sembla cridat a iniciar els partits i sí a ser un bon relleu de Tomàs i un especialista en el tir exterior.

Un titular entre tots els altres



La resta de jugadors plegats sumen menys partits que els que té Muñoz a l'elit i, a més, tres d'ells són debutants a la lliga, tot i que dos no ho seran a Manresa. El que no compleix cap dels dos paràmetres, experiència a cap dels dos llocs, és qui s'albira com a cinquè titular, l'haitià Cady Lalanne, l'últim de ser confirmat i que ha de ser en el cinc titular. Això sí, ja ha actuat a Europa, al Besiktas turc i al Happy Casa Brindisi italià. Té 26 anys i aquestes experiències l'han d'ajudar a tenir una bona entrada a l'ACB.

Els altres dos jugadors sense partits a la lliga Endesa són Iffe Lundberg i Jokubas Gintvainis. El danès va ser una de les sensacions de la temporada passada a la lliga LEB Or i ara ha de ratificar aquestes bones impressions. La baixa de Renfroe en els primers compassos de la temporada pot provocar que Peñarroya el provi en la posició de base, tot i que la temporada passada va mostrar llacunes en la direcció. Serà interessant com es complementi amb el seu teòric titular, Toolson, ja que ell és un jugador molt més físic. Per la seva banda, el lituà té talent i té una bona oportunitat per explotar-lo, sobretot si es cuida els turmells. També seguiran Jou i Sakho, que van debutar testimonialment a la lliga fa dos anys, i un Marko Lukovic que va donar un rendiment desigual a Múrcia fins que va ser tallat després de vint jornades.

El Baxi arrenca amb una doble velocitat quant a l'experiència dels seus homes, una mescla que pot resultar positiva.