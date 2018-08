El Baxi Manresa es presenta amb la voluntat de no patir tant

El Baxi Manresa s'ha posat de llarg aquest dimecres amb la presentació de l'equip a la Mútua Intercomarcal. Sense les revisions mèdiques d'altres ocasions, que ja s'havien fet en dies precedents, l'equip s'ha donat a conèixer, encara amb les baixes de Cady Lalanne, que està tramitant el visat a Haití, i d'Alex Renfroe, que juga la lliga de Puerto Rico.

L'acte, que s'ha fet en una sala diferent de la dels últims anys, ha estat dirigit pel president de Mútua Intercomarcal a la ciutat, Ramon Roset, que ha desitjat que els jugadors no hagin de fer servir gaire les instal·lacions, mostra que no cauran lesionats. No hi era el president, Josep Sàez, encara de vacances. L'ha substituït el conseller de l'àrea esportiva del club, Jordi Singla, que ha donat la benvinguda als jugadors. Una bona part del seu discurs ha estat fet en anglès perquè fos entès per tots.

Finalment, l'entrenador, Joan Peñarroya, nou en el càrrec, ha recordat haver estat a la Mútua en la seva darrera etapa de jugador. També va afirmar que l'equip intentarà treballar bé aquesta temporada "més enllà de resultats". Va afirmar que "som un equip històric, però haurem de treballar molt per no tenir els patiments dels darrers anys. Som aquí per consolidar un projecte" i va desitjar que "els nostres aficionats vinguin al Congost a oblidar-se dels seus maldecaps durant dues hores i que en marxin satisfets".

L'equip torna als entrenaments a la tarda, amb quatre dels nous, Doellman, Toolson, Lukovic i Pere Tomàs i també amb els jugadors del planter Àlex Mazaira i Dani Garcia. El primer partit no serà fins al proper dia 1 de setembre, a Sant Julià de Vilatorta contra el MoraBanc Andorra.