El Capità Amèrica torna a Manresa per mantenir l'idil·li amb el Congost

Un dels jugadors amb més classe que ha passat per Manresa l'última dècada, Justin Doellman, va tornar ahir al Bages per erigir-se com a líder del Baxi de Joan Pe-ñarroya. Voldrà recordar l'estampa del Capità Amèrica que va entusiasmar l'afició la temporada 2011-12, l'última en què l'equip va evitar el patiment. Va arribar acompanyat d'un altre dels homes clau, Ryan Toolson, i van superar les primeres revisions mèdiques, tot i que no es van entrenar. Avui, Doellman serà un dels centres d'atenció de la presentació de l'equip, a les 12 del migdia a la Mútua Intercomarcal.

La resta de membres de l'equip van seguir ahir amb els entrenaments al Nou Congost amb Joan Peñarroya. Encara falten, i faltaran durant uns quants dies, Cady Lalanne, que es troba solucionant un tema de visat, i Alex Renfroe, que està disputant els play-off de Puerto Rico.

Avui, el nou equip de Joan Peñarroya es presentarà davant els mitjans, en una roda de premsa que tindrà lloc a la Mútua Intercomarcal (12h). Una presentació en què hi haurà parlaments del president, Josep Sáez, i de l'entrenador Peñarroya, i en què es podrien donar a conèixer els noms dels nous capitans, després de les sortides de Lluís Costa i Jordi Tries, els dos capitans de l'any passat.

La Supercopa ja té horaris



D'altra banda, l'ACB va revelar els horaris de la Supercopa Endesa que tindrà lloc a Santiago de Compostel·la. Les semifinals seran el divendres 21 de setembre a les 19 h i a les 21.30h. La final està programada per al dissabte 22 de setembre a les 19.15h. Una hora abans se celebrarà el Concurs de triples. A més, Monbus Obradoiro, Reial Madrid, Barça Lassa i Kirolbet Baskonia coneixeran els seus rivals el pròxim dimecres 12 de setembre a les 11.30h, moment en què es realitzarà el sorteig d'emparellaments a l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la.

Reial Madrid i Barça Lassa seran caps de sèrie, per la seva condició de vigents campions de la Lliga Endesa i de la Copa del Rei, respectivament.