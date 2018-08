El Baxi arrenca amb la voluntat de no fer patir tant l'afició i estabilitzar el nou projecte

Sala nova de la Mútua Intercomarcal per saludar un canvi de rumb respecte del mateix acte d'ara fa dotze mesos. Aleshores existien dubtes per afrontar el dur desert de la LEB Or. Ara hi ha satisfacció per haver recuperat l'ACB i il·lusió per fer-hi un bon paper. És la nova realitat del Baxi Manresa, que va començar a caminar ahir de manera oficial encara amb les absències del base titular, Alex Renfroe, que està disputant la lliga de Puerto Rico, i del cinc de referència, l'haitià Cady Lalanne, que és al seu país resolent tràmits amb el visat.

La plantilla és una barreja entre els cinc supervivents de l'any passat, els que tenien contracte i que segueixen a la plantilla, i contractacions de veterans bregats en la competició. Renfroe, el retornat Justin Doellman i Ryan Toolson sobrepassen llargament els trenta anys i el mallorquí Pere Tomàs, que també recupera la condició de jugador del Manresa, gairebé té 300 partits diputats a la màxima categoria. Al seu costat, nouvinguts a l'ACB però que la temporada passada, a la LEB Or, van demostrar que tenen talent per jugar-hi, com el danès Lundberg i el lituà Gintvainis. A més, elements de complement com Guillem Jou i Jordan Sakho i un Álvaro Muñoz que ja va ser a la competició a les files del Fuenlabrada i que pot ser una bona solució com a especialista en el tir exterior.

Els objectius de Peñarroya



Si alguna cosa hi ha clara en el Baxi Manresa d'aquesta temporada és que serà clarament liderat per Joan Peñarroya. La presència de l'egarenc a la banqueta tranquil·litza molt tothom, tant per la seva ascendència sobre l'afició, com per la seva capacitat, demostrada durant vuit temporades a Andorra, les quatre darreres a l'ACB. Ahir, Peñarroya va fer un discurs breu i destinat a apel·lar a la il·lusió i al compromís.

Així, segons el tècnic, «esperem que Manresa gaudeixi i se senti identificada amb aquest grup de jugadors. Que treballarà bé, això és segur, amb tota la il·lusió del món per fer una bona temporada». Peñarroya va voler transcendir el fet que l'equip guanyi o no partits. «Més enllà de victòries o de derrotes, en ambició estic segur que no ens guanyarà ningú, el que volem és estabilitzar un projecte. Si bé som un club històric a la lliga Endesa, ens hem d'assentar en una zona en què no tinguem un patiment constant». Va seguir afirmant que «som humils, som dels més pobres de la competició, però tenim talent i ganes de fer una gran campanya i que la nostra afició, quan surti del Nou Congost, ho faci contenta, que hagi desconnectat durant dues o tres horetes dels seus problemes quotidians i que marxi contenta i encantada del que hagi vist a la pista».

Sense el president



Un dels absents de l'acte d'ahir va ser el president, Josep Sàez, que esgota els seus últims dies de vacances. Va prendre el seu lloc el conseller encarregat de l'àrea esportiva, Jordi Singla, que va agrair la rebuda al president a Manresa de Mútua Intercomarcal, Ramon Roset, per acollir l'acte d'ahir.

Singla va fer un agraïment als patrocinadors i també als aficionats per l'ajut la temporada passada per aconseguir l'ascens. Va fer una rebuda als jugadors, en castellà i en anglès, en què donava la benvinguda als jugadors i deia que «aquesta és una temporada molt important per a tots nosaltres perquè estem treballant en un projecte sòlid i vull expressar l'emoció de la gent de Manresa en ell». Va seguir afirmant que «som una família de bàsquet i espero que us en sentiu part. Tots som aquí per formar un gran grup, espero que estigueu bé a Manresa».

Abans, Ramon Roset havia recordat els anys que ja fa que es fa l'acte a la Mútua i va desitjar que els jugadors no hi hagin d'anar gaire, ja que voldrà dir que no es lesionaran. Serà un senyal que les coses van bé des d'ahir mateix.