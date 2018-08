L'equip de Renfroe guanya i s'acosta a la final de la lliga

Les possibilitats que el base nord-americà del Baxi Manresa Alex Renfroe arribi al Bages en menys d'una setmana s'estan dissipant de mica en mica. De fet, ara mateix, és més probable que el viatge cap al Bages trigui a produir-se que no pas que sigui imminent. Els Leones de Ponce, el combinat amb el qual juga Renfroe des del maig, que pertany a la lliga de Puerto Rico, derrota per 2-1 els Capitanes de Arecibo en una de les semifinals del campionat, programada al millor de set partits. A més, ha recuperat el factor pista, amb la qual cosa té a la seva mà la classificació per a la final i, per tant, el retard de la seva arribada a l'equip bagenc.

En el tercer partit de la sèrie semifinal, disputat ahir a la matinada, els Leones de Ponce van necessitar dues pròrrogues per vèncer el seu rival per 115-117 i situar-se així amb avantatge de 2-1 en l'eliminatòria. Va ser un partit espectacular en què Renfroe va anotar 25 punts i va repartir cinc assistències, amb sèries de 6 de 9 en tirs de dos i 3 de 5 en triples. El seu company Ángel Vasallo va ser el màxim anotador del partit, amb 40 punts, seguit d'un exjugador del Baskonia, Wayne Hodge, que en va anotar 39 per als Capitanes.

La sèrie semifinal no havia començat gaire bé per als Leones, que van perdre el primer partit, a fora, per 102-90, amb només sis punts del director de joc del Baxi. En el segon partit, victòria per 103-95, amb vuit punts de Renfroe. El quart partit tindrà lloc la propera matinada, a partir de les dues, a la pista dels Leones, i el cinquè, ja segur, es disputarà la matinada de dijous. Si calguessin dos partits més, fins a set, el darrer seria la matinada de diumenge a dilluns.

Encara que la semifinal entre els Leones de Ponce i els Capitanes de Arecibo acabi abans de dilluns, caldrà veure el desenvolupament de l'altra semifinal entre els Vaqueros de Bayamón i els Piratas de Quebradilla per saber quin dels dos és el rival en la final. Ara mateix els Vaqueros guanyen la sèrie per 2-1. La final també es jugaria al millor de set partits.

En aquest cas, Renfroe segur que es perdria la Lliga Catalana, en què el Baxi ha de jugar el cap de setmana que ve a Lleida, amb semifinal davant del Barça, i arribaria només quinze dies abans de l'inici de la lliga Endesa.