El màxim responsable de crear la plantilla del Baxi, Román Montañez, explica en una extensa entrevista que pots trobar en l'edició en paper d'avui de Regió7 o al Quiosc digital les decisions dels darrers mesos per configurar un equip que competeixi bé a l´ACB. Aquestes són les qüestions més destacades sobre les que parla Montañez en l'entrevista.

«No volem sobreviure per sobreviure sinó poder mirar més amunt»

Volem un projecte que s´estableixi a l´ACB i poder mirar més amunt. No sé si ho aconseguirem, però ens ho hem de marcar, perquè si ens quedem que sempre serem un club de baix, no tenim l´exigència de ser millors.

L'aposta per Doellman

Era un jugador amb qui havíem d´arriscar. Té prou talent, però la lesió d´ara no té res a veure amb qualsevol de les anteriors.

El pressupost per fer fitxatges

El pressupost real de l´equip tampoc no és gaire més alt que els darrers anys a l´ACB. També és cert que els contractes dels jugadors de LEB són més baixos i això ens ofereix marge per a les noves incorporacions.

La no continuïtat de Trias i Martín

Dins del projecte era difícil encaixar-los. Potser el que tenia més possibilitats era el Nacho, però calia veure-ho a final de l´estiu. [...] Quan va tenir una oferta [Tecnyconta Saragossa] li vaig dir que l´agafés.

El cas de Trias

És lícit que estigués una mica molest. Pensava que comptàvem amb ell per seguir, però la seva posició a la pista és indefinida. [...] Va ser un pilar fonamental per a l´ascens, però en l´equip que formàvem no encaixava.

L'estil de l'equip

Busquem un joc ràpid, que no es torni boig però en el qual contraatacs i transicions són importants. Tenim el perfil de jugadors per fer-ho i ara hem de mirar si podem jugar així.

Cady Lalanne

Té energia i una virtut important, sent un cinc, que és el tir exterior. Tenint homes que juguen el bloqueig directe com Renfroe i Toolson, a part dels que venen de la LEB, les defenses l´hauran de controla.

Treballar amb l'agent Misko Raznatovic

Ens ha ofert jugadors que són molt bons. Si ens els haguessin oferts d´altres representants hauríem fet el mateix i no hi hauria hagut cap problema.

El futur de Paco Salvador del Águila

Volem tenir onze jugadors i veurem què passa amb Paco Salvador del Águila. Va tenir una lesió important i ara controlem com es troba. És jove, hi posa molta empenta i ens podem plantejar que es quedi com a vinculat