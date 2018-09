L'estonià Vene s'entrena amb els nous companys i avui arribarà Renfroe

L'última incorporació del Baxi Manresa, l'estonià Siim-Sander Vene, va arribar dimecres a la nit a Manresa i ahir mateix ja va poder entrenar amb els seus nous companys amb la intenció de poder debutar demà en el partit de la Lliga Catalana que els bagencs jugaran contra el Barça Lassa.

Vene, que va conèixer de primera mà allò que espera d'ell l'entrenador, Joan Peñarroya, s'estava entrenant amb la selecció d'Estònia, però en rebre la trucada del Baxi va decidir abandonar la concentració, amb el permís del tècnic estatal, per tal de posar-se a treballar en el seu nou equip. El seu contracte és per al proper mes i mig, ampliable a dos mesos depenent de l'evolució de Justin Doellman, que és a qui ha de substituir durant aquest temps. De tota manera, si el seu rendiment agrada, es podria quedar.

D'altra banda, per a avui s'espera l'arribada del base titular de l'equip, el nord-americà Alex Renfroe, que no ha pogut viatjar fins que no ha quedat eliminat de la lliga de Puerto Rico amb els Leones de Ponce. Renfroe no entrarà a la convocatòria per demà, ja que es pretén que es pugui recuperar físicament.