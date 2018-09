El Baxi planta cara durant gairebé tot el partit però acaba claudicant

El Baxi Manresa ha perdut davant del Barça Lassa en la segona semifinal de la Lliga Catalana de bàsquet després d'haver plantat cara durant tres quartes parts de l'enfrontament. Al final, la llarga banqueta blaugrana ha marcat la diferència i els barcelonistes jugaran diumenge la final contra el MoraBanc Andorra, que ha derrotat el Divina Seguros Joventut per 83-75.

La segona semifinal s´encetava amb protagonisme blaugrana i un 7-0 inicial de la mà d´Ante Tomic. L´escorta Ryan Toolson (21 punts), autor de 9 punts en aquest temps, no trigaria en aparèixer com a líder dels de Joan Peñarroya, que en un obrir i tancar d´ulls capgirava el matx (11-14) a l´equador del primer quart, que s´acabaria tancant amb igualtat total (16-16).

La irrupció de Pierre Oriola (13 punts), dominador sota el cèrcol concediria un nou màxim avantatge pel planter entrenat per Svetislav Pesic (31-21), en els primers trets d´un segon període en què els locals han apujat el seu to defensiu. No obstant, en els últims dos minuts abans del pas pels vestidors, els del Bages accelerarien de nou per ajustar el marcador (33-28 amb un triple del tirador Jakis Gintvainis), que obligava l´entrenador serbi a aturar el xoc.

La tornada del descans (35-33) ha seguit enlairant el croat Tomic com a referència ofensiva blaugrana, ben acompanyat per un inspirat Thomas Heurtel (12 punts i 4 assistències). Dues bombes del base francès provocaven el temps mort del tècnic Peñarroya, aturant el parcial barcelonista (50-43).

La reacció dels blancs no es feia esperar i les diferències es retallarien fins a una possessió (52-49). Heurtel, però, desblocava el col·lapse puntual dels de Pesic i els guiava a comandar també el tercer temps (59-53). El llindar de la desena de punts de distància arribava a l'inici del quart període, amb una recuperació i cistella amb contacte de Kevin Pangos (63-53), fet que no serviria de rendició anticipada per uns manresans que seguien combatent per aixecar el vol.

Així doncs, el Barça jugarà per ampliar la seva hegemonia recent a la competició, després de guanyar per 78-63. Tomic, amb 15 punts, 5 rebots i 22 de valoració, millor jugador de l'encontre.