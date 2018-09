El Baxi es posa a prova contra el campió

Segona prova de pretemporada per al Baxi Manresa i primer partit de competició oficial per als homes de Joan Peñarroya, que s'enfrontaran al defensor del títol, el nou Barça Lassa de Svetislav Pesic, a les semifinals de la 39a Lliga Catalana.

Una setmana després d'aconseguir la primera victòria en el primer compromís de la preparació contra el Morabanc Andorra, a Sant Julià (77-75), el Baxi afronta un repte més exigent contra un Barça que, això sí, no va ser capaç de vèncer el Divina Seguros Joventut a Sant Julià (62-65).

El pavelló Barris Nord de Lleida acollirà un matx entre dos equips que s'han vist en dues finals, totes dues guanyades pel Barça, i en dues de les semifinals de les darreres tres edicions, també amb un balanç del tot favorable per als blaugrana. De fet, el club manresà no sap el que és guanyar el Barça a la Lliga Catalana des del 1998, en aquesta ocasió va ser a Granollers (79-78).



Per fi Àlex Renfroe s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip, va ser ahir després de la seva llarga aventura a la lliga de Puerto Rico. El nord-americà va fer treball físic suau al marge del grup per posar-se en forma, a poc a poc. Per tant, Renfroe, malgrat no haver perdut el ritme de competició, no jugarà avui contra el Barça i se l'espera de cara a l'inici del Circuit Movistar d'Oviedo, que serà el proper divendres 14 de setembre contra l'Herbalife Gran Canària (21h).

Qui tampoc no serà a la partida són els lesionats Justin Doellman i Álvaro Muñoz, ni tampoc Cady Lalanne, que segueix arreglant els seus problemes amb el visat. Un partit en què es podrà veure el debut del momentani substitut de Doellman, Siim-Sander Vene.

En la prèvia del matx, Peñarroya va assegurar que l'equip afronta el compromís amb «la idea que vam jugar a Sant Julià. Volem seguir creixent, no ha estat una setmana molt carregada tàcticament, a causa dels problemes i situacions que ens hem trobat, però volem millorar detalls. Intentarem mostrar energia davant un rival difícil per la qualitat que té però contra el qual intentarem competir de la millor manera possible».

Les lesions són la nota negativa de la pretemporada manresana. En aquest sentit, el tècnic de Terrassa reconeix que «ens hauria agradat arribar a la competició en una altra situació, però bé, ens serveix per veure altres jugadors i seguir creixent». Peñarroya va destacar l'arribada d'Àlex Renfroe, que, malgrat tot, no s'incorporarà a la dinàmica d'entrenaments fins dilluns.

El Barça, com dèiem, és el gran dominador de la competició. Els homes de Svetislav Pesic buscaran alçar la seva Lliga Catalana número 21 i la seva novena consecutiva. Ara bé, els blaugrana arriben poc rodats, amb moltes cares noves i amb males sensacions del primer partit contra el Joventut en què els jugadors van oferir un nivell molt pobre. Malgrat tot, el Barça és l'equip a batre i el seu palmarès l'avala per erigir-se com a gran favorit.