El Baxi té previst que Cady Lalanne arribi la setmana vinent

Sembla que l'arribada de Cady Lalanne al Baxi Manresa és cada vegada més a prop. Segons han apuntat fonts internes del club a Regió7, el jugador haitià està ultimant els papers del seu visat per poder viatjar a la capital del Bages i és possible que la setmana vinent ja pugui entrenar amb l'equip.

Lalanne va fitxar fa gairebé un mes pel Baxi, el 17 d'agost, i des de llavors ha tingut problemes amb el seu visat i per aquest motiu encara no ha pogut incorporar-se a la disciplina de Joan Peñarroya. Està cridat a ser el pivot titular de l'equip i el retard en la seva arribada cal sumar-la a altres contratemps que està patint la plantilla durant la pretemporada, com les lesions de Justin Doellman i Álvaro Muñóz i la també tardana incorporació del base Alex Renfroe.