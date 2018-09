El Breogán substitueix l'Herbalife Gran Canària i serà el rival del Baxi al Circuit Movistar

El Cafés Candelas Breogán serà el substitut de l'Herbalife Gran Canària com a primer rival del Baxi Manresa, ja amb Renfroe a les seves files, al Circuit Movistar d'Oviedo.

El conjunt canari va sol·licitar a l'ACB no jugar el partit a causa de les nombroses baixes, tant per lesió com les provocades per les finestres FIBA. Recordem que l'Herbalife és el segon equip que demana no jugar un partit per les baixes en el Circuit Movistar després que, precisament, el Breogán no disputés el duel del passat dissabte a Tarragona contra el Delteco GBC.