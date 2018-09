El Baxi s'imposa amb comoditat al Breogán

El Baxi Manresa s'ha endut el triomf aquest divendres al vespre davant del Breogán per 62-84 en un matx amistós disputat a Oviedo dins del Circuito Movistar. Els de Joan Peñarroya han dominat de dalt a baix el partit, marcat per les absències per ambdues parts. Amb tot, i tot i tractar-se d'un partit de pretemporada, el Manresa ha mostrat més intensitat i millor joc col·lectiu en tots els períodes.

Els manresans han anat de menys a més i, en una primera part força igualada, han sabut aprofitar el desencert ofensiu del Breogán per clavar un 2-15 i marxar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de renda (31-37).

Després d'un tercer quart molt anivellat, en el darrer la defensa manresana s'ha imposat i ha col·lapsat els gallecs. Això s'ha traduït en un contundent parcial de 7-22 que ha sentenciat totalment el matx.

El base nord-americà Alex Renfroe, que debutava a les ordres de Joan Peñarroya, ha dirigit bé l'equip i ha acabat amb nou punts. Per la seva banda, el pivot congolès Jordan Sakho, amb 17 punts i 5 rebots, ha brillat especialment als deu darrers minuts i ha estat el jugador més ben valorat del duel.