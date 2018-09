El Baxi no pot fer front a la gran segona part del València

El Baxi Manresa no ha pogut repetir victòria en el Circuit Movistar d'Oviedo i ha caigut derrotat per 77-61 davant el València Basket. Els valencians han començat forts, amb un parcial de 9-0, però entre Ryan Toolson, Siim-Sander Vene i Jokubas Gintvainis han aconseguit posar els bagencs només un punt per sota al final del primer quart (19-18).

En el segon, el treball en equip dels homes dirigits per Joan Peñarroya els ha permès aguantar els cops rivals i marxar a la mitja part de l'enfrontament amb dos punts de renda (36-38).

Després del descans les coses han canviat. L'equip de Jaume Ponsarnau, molt més seriós i descansat, ha mostrat molta intensitat i un bon nivell defensiu i, tot i que Pere Tomàs ha liderat el seu equip amb diverses cistelles seguides, el València ha assolit nou punts de marge al final del tercer quart (55-46).

En el darrer, els manresans no han pogut aturar Mike Tobey, Matt Thomas i Alberto Abalde, que han assegurat el triomf pel seu equip.