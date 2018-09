La Lliga Endesa 2018/19 es presenta demanant als aficionats que «despertin»

La Lliga Endesa 2018/19 s'ha presentat oficialment aquest dimarts amb la intenció de fer que els aficionats "despertin" i subratllant que "comença la veritat" a partir del proper 27 de setembre, després d'un esdeveniment celebrat a la seu d'Endesa i amb presència de jugadors dels 18 equip participants. Justin Doellman ha estat el jugador assistent a la cita en representació del Baxi Manresa.



"Comença la veritat. Tornem", ha estat l'eslògan triat per la competició durant la presentació conduïda per David Broncano i Carol García i que ha començat amb els parlaments del president de l'ACB, Antonio Martín, i del conseller delegat d'Endesa, José Bogas.



En la seva primera presentació de lliga des que va accedir al càrrec, Martín va assegurar que estan disposats a "despertar i arribar a més públic en aquesta competició que està plena de veritat, en la qual passen coses i que té bàsquet del bo". "La Lliga Endesa 2018/19 ens ha de servir per intuir un camí que estem disposats a prendre", ha animat.



Per la seva banda, Bogas va ressaltar que en la seva companyia segueixen "absolutament compromesos amb aquest patrocini". "M'identifico amb molts valors de bàsquet i m'enorgulleixo que patrocinem alguna cosa en què creiem. Hem resolt alguns problemes excepcionalment bé i això demostra el gran nivell no només del bàsquet espanyol, sinó també dels seus dirigents", va agrair.



A l'acte també hi ha hagut un record per a tres jugadors històrics de l'ACB que es van retirar al final de la passada temporada: Juan Carlos Navarro, Àlex Mumbrú i Sitapha Savané. L'escorta català, actual mànager del Barça Lassa i present a l'auditori, ha rebut una càlida ovació que el va obligar a posar-se en peu per agrair els aplaudiments.





Posteriorment, han anat pujant a l'escenari els 18 jugadors que van representar als seus respectius clubs, que a part de Doellman eren: Jaime Unicaja ), València Basket ),(UCAM Múrcia),(MoraBanc Andorra),(Barça Lassa),(Herbalife Gran Canària),(Tecnyconta Saragossa),(Kirolbet Baskonia ),(Cafès Candela Breogán),(Divina Assegurances Joventut),(Montakit Fuenlabrada),(Delteco GBC),(Movistar Estudiants),(Sant Pau Burgos), Pepe Pozas (Monbus Obradoiro), Reial Madrid ) i(Iberostar Tenerife).Tots ells han estatper part de Broncano abans que el raperimprovisés un rap sobre la Lliga Endesa que ha despertat els aplaudiments de l'auditori i ha tancat l'acte a tres dies que s'iniciï la competició oficial amb laa Santiago de Compostel·la. Després d'aquest primer títol nacional, la Lliga Endesa començarà el dijous 27 de setembre amb el duel entre el Barça Lassa i l'Herbalife Gran Canària.