Il·lusió i bon rotllo al «media day» del Baxi Manresa

La plantilla del Baxi Manresa va contagiar el seu bon rotllo i la seva il·lusió per afrontar la nova etapa a l'ACB en la tradicional trobada amb la premsa abans de l'inici de la temporada, el que es coneix a l'NBA com el media day, el dia dels mitjans.

Un dia en què els jugadors i l'equip tècnic estan a plena disposició dels mitjans de comunicació per compartir impressions i opinions sobre l'actualitat de l'equip. Un dels més sol·licitats va ser el líder d'aquest nou projecte, Joan Peñarroya. Un home seriós però a la vegada divertit amb els seus jugadors en el moment de fer les fotografies conjuntes.

El bon ambient que respira la plantilla del tècnic egarenc és més que evident. Les noves incorporacions sembla que s'estan adaptant bé amb els companys. Això sí, mentre alguns, com Renfroe i Doellman, aprofitaven per seure i atendre els mitjans, altres no podien deixar de botar la pilota sobre el parquet del Nou Congost.