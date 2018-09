«Volem que l'afició s'identifiqui amb l'equip»

La figura de Joan Peñarroya a Manresa va deixar empremta com a jugador durant onze temporades. Ara, l'egarenc encapçala el nou projecte del club manresà amb l'objeciu de deixar la mateixa marca des de la banqueta.

En primer lloc, què suposa per a Joan Peñarroya tornar al club on va triomfar i on va créixer com a jugador.

És molt especial. Com vaig dir el dia de la meva presentació, feia anys que no veia a Manresa un projecte com aquest. Estic molt agraït, tant al president com a Román Montañez, per haver pensat amb mi per tornar a casa.

Quatre setmanes de pretemporada. Dues victòries i dues derrotes. Quines són les sensacions del tècnic a dues setmanes d'engegar la competició?

Tenim un equip amb moltes ganes, amb il·lusió per fer-ho bé. Estem complint els terminis de pretemporada amb els jugadors que hi han sigut des del principi i amb l'evidència clara que no hem tingut un gran gruix dels jugadors en la pretemporada, fet que ens ha privat de tenir el ritme d'entrenaments que ens agradaria. Estem tots junts des de dimarts, a excepció d'Álvaro i Justin, i això fa que arribem més verds del que m'hauria agradat. Aquests dies que queden espero que arribem amb les condicions de competir bé contra l'Estudiantes.

Està content amb les peces que té per iniciar la temporada?

Estic content, crec que tenim jugadors per competir i ara el que falta és que amb aquests jugadors ens convertim en un bloc, en un equip i que aconseguim la consistència que crec que podem tenir.

Com bé deia, fins dimarts no va tenir tot l'equip a la seva disposició. Fins a quin punt li preocupa aquest fet?

Em preocupa perquè estem verds en moltes situacions tàctiques, em preocupa perquè molts jugadors han estat lesionats i veurem com entren, em preocupa que Cady Lalanne ha estat un mes sense entrenar i li faltaran uns dies per agafar el to. Bé, són situacions que passen a la pretemporada i en què tampoc pots fer gran cosa però que realment han provocat que aquestes primeres quatre setmanes de pretemporada no hagin estat les que ens haurien agradat.

En quin punt físic es troba l'equip per iniciar la lliga?

El que espero és que l'equip que arribi per a l'nici de lliga estigui lluny de l'equip que puguem veure les pròximes setmanes, perquè això voldrà dir que estem evolucionant. És cert que la gent té ganes de començar, hi ha molts jugadors que sí que estan entrenant des del primer dia, i arribarem al partit d'Estudiantes amb garanties de guanyar-lo.

Com podríem definir el Baxi que vol Joan Peñarroya?

Bé, això t'ho marca la competició. Ens agradaria ser un equip que competeixi bé i que la nostra afició se senti identificada; amb més o menys victòries, però que la gent quan vingui al Congost gaudeixi amb l'equip i que els oferim una posició on puguin sentir-se bé.

Justin Doellman explicava a la presentació de la Lliga Endesa que l'objectiu és no patir per salvar la categoria. Coincideix Joan Peñarroya?

El principal objectiu és que la gent estigui contenta amb l'equip i que els oferim la millor posició possible. Si aconseguim això, veurem fins on som capaços d'arribar.

En aquest sentit, entenc que per a vostè la connexió amb l'afició és molt important?

Hem d'aconseguir que el Congost torni a ser un dels pavellons on sigui més difícil guanyar. Al final hem d'intentar aconseguir això que s'havia perdut. Que sigui un camp calent i que el rival se senti incòmode.

Una temporada que es presenta complicada. Els equips de la zona mitjana i baixa de la taula s'han reforçat molt bé. Com es pronostica aquesta lliga?

A priori el nivell de la competició aquest any millora, per com s'han reforçat els equips. Tot i això, fins que no comencem a competir no sabrem ni on són els altres ni on som nosaltres.