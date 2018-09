El Baxi Manresa debuta sense Doellman

Arriba l'hora de la veritat per al Baxi Manresa. Després de dies i setmanes d'espera, l'equip de Joan Peñarroya debuta a l'ACB contra un ferit Movistar Estudiantes que dijous va quedar eliminat de la classificació per a la Lliga de Campions.

Els manresans afronten el primer partit de lliga amb la baixa sensible de Justin Doellman, qui segueix recuperant-se de la lesió al tríceps sural, però amb la recuperació de jugadors que s'han perdut la pretemporada, com Álvaro Muñoz. Una preparació que no ha estat gens fàcil després que Peñarroya no hagi pogut tenir la totalitat de la plantilla fins aquesta setmana. Malgrat tot, el tècnic egarenc deia en la roda de premsa prèvia a la primera jornada que «iniciem la competició i els jugadors en tenen ganes, perquè els que ens agrada a tots és competir. Comencem a la pista d'un històric i és una bona prova.

Peñarroya creu que el fet que l'Estudiantes quedés fora de la competició europea el fa un equip més perillós per avui. «L'Estudiantes ja ha jugat 4 partits de competició oficial i dijous va patir un cop que suposo que és inesperat. L'eliminació els converteix en encara més perillosos de cara a diumenge.

Pel que fa al seu equip, l'entrenador egarenc explicava que «ens queda molt marge de millora, com és lògic en aquest punt de la temporada. Si fem bé les coses serem competitius i tindrem oportunitats de guanyar».

Així doncs, la recuperació d'Álvaro Muñoz és una notícia positiva per a l'equip. També podran jugar el lituà Jokubas Gintvainis, que en la darrera setmana ha tingut problemes a l'espatlla, i Siim-Sander Vene, que sembla ser que està recuperat dels problemes gàstrics.

En relació als sis jugadors que debuten a l'ACB –Gintvainis, Siim-Sander Vene, Jordan Sakho, Gabriel Lundberg, Guillem Jou i Cady Lalanne–, el seu tècnic va explicar que «estan preparats mentalment pel debut i tots tenen molta fam».