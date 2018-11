Manresa i Breogán, dos clubs units per la història

Fa cinc dècades que es van trobant. El Bàsquet Manresa i el Breogán de Lugo han pujat junts a la màxima categoria dues vegades i també van baixar plegats en una ocasió. En l'antiga Primera Divisió i en l'actual ACB s'han enfrontat 50 vegades, amb 30 victòries manresanes (17 al Congost i 13 a Galícia). A més pertanyen a dues de les ciutats més petites de la lliga: Manresa amb poc més de 76.000 habitants (uns milers menys dels reisdents al Principat d'Andorra) i Lugo a la ratlla dels cent mil, més o menys com Santiago, la seu de l'Obradoiro. També són uns quants els jugadors que han portat la samarreta d'ambdós clubs.

El Bàsquet Manresa, sisè club de l'ACB amb més partits (més de 1.400) està disputant la seva 45a temporada a l'pelit. El Breogán, després de 12 anys absent, juga la seva 24a campanya (més de 700 partits). Ambdós equips van pujar junts a la Primera Divisió quan el conjunt gallec va ser campió del Trofeu Gonzalo Aguirre, la Segona Divisió, i el Manresa era segon. El cas contrari va ser el 2006, quan ambdós van descendir a la LEB Or. El Breogán no tornaria a l'ACB fins aquest 2018, com a campió de la LEB i acompanyat de l'ICL Manresa que va haver de passar per uns llargs play-off d'ascens. La temporada passada hi va haver tres duels directes: el Manresa va guanyar a casa en la lliga regular i va perdre a la pista del Breogán dos cops, una d'elles en la final de la Copa Príncep d'Astúries.

La relació de Lugo i Manresa també s'ha donat pels jugadors. De fet, el navassenc Salva Arco forma part actualment de la plantilla gallega i abans altres homes, alguns d'ells molt destacats, van jugar en dues places fortes del bàsquet. És el cas d'americans molt recordats com Bob Fullarton o George Singleton o de Manel Sánchez, tot un mit del Breogán, i Ángel Sevilla. Dos bases que van deixar petja a Manresa van tenir presència a l conjunt de la samarreta de color blaucel, Jesús Lázaro i Javi Rodríguez.