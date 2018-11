Polseres solidàries i la Marató contra el cáncer, diumenge al Nou Congost

El partit entre el Baxi Manresa i el Café Candelas Breogán de diumenge Nou al Congost (12,30 hores) tindrà un marcat signe solidari amb dues iniciatives.Una ja és habitual per aquestes dates, la Marató de TV3, dedicada enguany a la lluita contra el càncer. L'altra es l'apadrinada per Salva Arco, jugador navassenc del Breogán, amb la venda de polseres per la recerca sobre una de les conegudes com enfermetats rares, la síndrome MEF2C que afecta a la psicomotricitat dels infants.

Pel que fa a La Marató, el suport del Bàsquet Manresa es manté des de fa molts anys. El president de Manresa per la Marató, Xavier Vera, i el tresorer de l'entitat, Manel Molera, van ser aquesta setmana al Nou Congost per preparar tots els detalls i diumenge es sortejaran 7 lots de regals d'empreses col·laboradors i del mateix Bàsquet Manresa. Els aficionats siguin al pavelló podran aconseguir una estada a Món Sant Benet, entrades per al Teatre Kursaal, àpats en restaurants i altres premis si col·laboren amb una bona causa com és la Marató de TV3 que tindrà la seva jornada central el diumenge 16 de desembre . El sorteig es farà entre el tercer i el quart període del partit. Regió7 col·labora també, un any més, amb el Disc de la Marató que es podrà comprar, conjuntament amb el diari, el diumenge 2 de desembre (al preu de 10 euros).

Pel que fa al projecte de Salva Arco, conegut com 100x100 amb la Síndrome MEFC2, va nèixer quan el jugador es va assabentar del cas d'una nena de Castelló, Cèlia, que mateix aquesta malaltia. Des de fa uns mesos el seu objectiu és vendre cent lots de cent polseres (cadacuna al preu de 2 euros) amb destí a la investigació del MEFC2 que és dirigida pel prestigiós doctor Stuart Lipton al Scintillon Institute en San Diego, a Califòrnia. La iniciativa d'Arco va tenir ressò al Bages gràcies a Èric Muncunill, membre de la Grada d'Animació i que també pateix una malaltia rara. Amb el suport de Ràdio Manresa, Muncunill va coordinar la venda de polseres el mes de febrer passat i la resposta va ser molt positiva. Ara només queden 14 lots de cent polseres i es tornaran a posar diumenge a la venda amb la presència de Salva Arco, tot i que no podrà jugar el partit per estar lesionat. La Grada d'Animació també té previst fer una pancarta en record de la Marian, una aficionada del Breogán que ha mort de càncer. En acabar el partit, els seguidors gallecsq ue s'hagin desplaçat al Congost i els manresans faran un àpat de germanor.