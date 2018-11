Un dia per no despistar-se i anar per feina

El Bàsquet Manresa viu, en el seu retorn a l'ACB, els moments més dolços dels darrers anys, amb un balanç favorable de 5 victòries i 4 derrotes. La visita d'un equip com el Breogán, rival directe del Baxi per la permanència i que va ser company d'ascens fa només uns mesos, es presenta davant del panorama actual com l'ocasió de continuar sumant abans que hi hagi un parèntesi de quinze dies per als partits classificatoris per al mundial. Avui, parlant clar i net, el Manresa és el favorit; però en una lliga disputada com aquesta no sempre dos i dos són quatre.

L'entrenador, Joan Peñarroya, afirma que «aquesta il·lusió que té l'afició, la ciutat, és fantàstica. Ens arriba, i alhora sabem que, en tots els partits, si no estem al cent per cent de concentració tothom ens pot guanyar. Tenim jugadors experts en l'ACB i que poden transmetre això als seus companys. Només el Madrid jugant al 70%, en aquesta lliga és capaç de vèncer. Passi el que passi avui, espero que no ens haguem de retreure res pel que fa a la motivació». El Manresa tindrà la baixa de Paco del Águila i en el Breogán faltaran dos homes per lesió (Ricardo Úriz i el navassenc Salva Arco), més l'absència també de Tarence Kinsey, despatxat per l'equip gallec aquesta setmana.

L'excés de confiança és el que vol defugir Peñarroya: «Com hem fet nosaltres, manté un bloc amb jugadors que eren a la LEB, i tan sols té dos triomfs, però en els dos darrers matxs ha competit bé: a Màlaga va estar a prop de l'Unicaja fins als darrers segons i a Lugo, amb el Tecnyconta, se li va escapar un que, en condicions normals, guanyes 9 de 10 vegades. És excel·lent en rebot, el millor de la lliga segons les xifres. I té jugadors amb anys a la lliga com Jerome Jordan, Alec Brown, Sergi Vidal i un vell conegut en aquesta casa com Cvetkovic. Ens poden fer mal i, si no estem al nostre nivell, avui tindrem molts problemes».

El tècnic basc Natxo Lezkano va pujar el Breogán de la LEB Or a l'ACB i continua a la banqueta del conjunt gallec, on viu un inici de campionat complicat: «Anem cap a Manresa amb els 10 homes que tenim disponibles. El nostre rival acaba de pujar, però com a club té l'experiència i la cultura de molts anys a l'ACB, només fa un any que no hi era. El Breogán ha estat 12 temporades absent. A més, ha mantingut jugadors de la LEB amb cames fresques, ha fitxat un gran entrenador com Peñarroya i jugadors de primer nivell. Jo crec que se salvarà fàcilment i que pot lluitar per entrar als play-off».

Pel que fa a la clau del matx des del punt de vista del conjunt de Lugo, Lezkano té clar que «hem de saber frenar els seus dos grans referents, Renfroe i Ryan Toolson. Si avui som capaços de col·lapsar el seu atac, els podrem crear més dubtes».