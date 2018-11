El Baxi supera el desencert inicial i la defensa el fa vèncer

El Baxi Manresa ha assolit una treballadíssima victòria contra un Breogán que no s'ha rendit fins al final. Els gallecs han aprofitat el desencert manresà dels dos primers quarts i mig per adquirir fins a set punts d'avantatge (32-39), però un gran Gintvainis ha conduït a una remuntada que la defensa i l'encert final de Renfroe han segellat. Un triomf que permet somiar en poder classificar-se per a la Copa just abans de l'aturada de la competició per les finestres FIBA.

El primer quart ha estat de desencert per part del Baxi, sobretot en el tir exterior, i justament al contrari per part d'un Breogán que ha anotat els quatre primers bàsquets des de més enllà dels 6,75 metres, amb dos encerts de Cvetkovic, un de Sergi Vidal i un altre d'Alec Brown. Per la banda local, Lalanne ha pogut seguir dues continuacions de Renfroe, però els locals només han anotat un bàsquet en sis minuts i els gallecs s'han escapat fins al 10-15 després d'un tir lliure de Vidal. Per sort, la bona defensa de Sakho ha evitat una escapada visitant i Muñoz ha reduït fins al 12-15, amb un tir en suspensió, al final dels deu primers minuts.

L'inici del segon quart ha estat una batalla de triples entre tots dos equips. Renfroe i Lundberg han destapat la cistella visitant, però han trobat rèplica en un Redivo que ha eixamplat l'avantatge fins al 18-25. Tot i un alley-hoop de Lundberg, el duel ha entrat en una fase d'anada i tornada i errades per totes dues bandes. El Baxi no aprofitava dos tirs lliurats per acostar-se i el Breogán es trobava Lalanne sota de la cistella en el seu intent d'escapar-se més. La defensa manresana, de tota manera, ha estat prodigiosa. Amb l'entrada de Jou ha fet una passa endavant i ha deixat els visitants 7 minuts i 46 segons sense anotar. El problema ha estat davant on, només han anotat Doellman, amb un bàsquet i un tir lliure, i Toolson, amb una suspensió que ha deixat l'escarransit 25-25 al descans.

El tercer període ha començat amb intercanvi de cistelles i, fins i tot, Lalanne ha situat per davant els manresans (32-31) després d'una errada de Jordan. Però la sequera ha tornat a arribar amb tres minuts més sense punts i Cvetkovic ha situat un perillós 32-39 amb un triple. Aleshores, Peñarroya ha demanat temps mort, ha recordat sistemes, s'ha intensificat la defensa i dos 2+1 de Dragovic i Lalanne han acostat els locals (38-39). El parcial ha seguit aleshores de la mà d'un descomunal Gintvainis, autor de nou punts gairebé consecutius, que ha deixat el 48-39 al darrer descans.

I l'avantatge s'ha incrementat amb un triple de Dragovic (51-39). El Breogán semblava mort, però aleshores ha sorgit un gran Sergi Vidal, autor de cinc punts. Entre ell i un 2+1 de Jordan han posat en el partit els gallecs (51-47). Però el Manresa no s'ha deixat dur per les emocions. Tot i que no ha pogut acabar de trencar el partit pels encerts de Redivo i algun triple d'Alec Brown, en tot moment ha mantingut l'avantatge per sobre dels quatre punts. En el darrer minut, Cvetkovic ha situat un amenaçant 67-63, però en una llarga última possessió, Renfroe ha recuperat una pilota després d'haver fallat i ha assistit a Lalanne per sentenciar (69-63, a 9 segons). A més, el Breogán ha fallat el triple mitjançant Brown i, en l'últim segon, Renfroe ha anotat un triple que pot ser important pels averages, tant pel final de la lliga com per poder anar a la Copa, un objectiu que, amb 6 victòries i 4 derrotes, és factible.