El Baxi pica pedra i mira amunt

El partit esperat i el millor dels desenllaços possibles, la victòria per a un Baxi que va superar les trampes tàctiques del Breogán. És el segon triomf seguit a casa, on fa falta agafar el màxim possible de confiança i treure's la pressió del damunt que l'equip no demostra com a visitant. I és la 6a victòria en els 10 partits de lliga, la cinquena dels darrers 7, la quarta en la sèrie dels 5 últims... Ahir es va guanyar un rival directe per aconseguir la permanència, objectiu prioritari de l'equip. El marge és de 4 partits a favor amb la zona de descens i alhora l'equip es consolida a la part alta de la classificació.

Amb la victòria d'ahir, en un d'aquells duels aspres que tantes vegades s'escapaven al Congost, els de Peñarroya es mantenen en bona ratxa, sisens ara, dins de les set primeres places que donen el dret a jugar la Copa del Rei. Amb la visita a Fuenlabrada i posterior matx a casa amb el Tecnycontra es poden anar aclarint més coses. Peñarroya ara només vol parlar d'anar partit a partit, tot seguint el llibre d'estil de Simeone.



El Breogán marca el ritme

Justin Doellman, com davant del Gran Canària, sortia al cinc inicial però no es va poder estrenar amb un triple. Qui sí que ho va fer va ser el visitant Cvetkovic, respost molt bé per Toolson, amb cistella de dos. El partit era dur, amb les defenses molt a sobre i màxima igualtat al marcador (6-6, cistella per tauler de Doellman). El ritme més lent semblava interessar més l'equip gallec, que només anotava des de 6,75, ara amb Alec Brown (8-9). Peñarroya movia banqueta, i hi entrava Lundberg i Sakho.

Després d'una falta que no es va assenyalar sobre Pere Tomàs, el segon triple de Cvetkovic va ser el 8-12 i el Breogán també posava en pista Redivo i Jerome Jordan. El tècnic manresà buscava donar més consistència amb Dragovic a la pista. No es retallava el marge i també sortien a jugar Gintvainis i el capità Muñoz, que va deixar un 12-15 al final del quart.

Els de Lugo agafaven el màxim avantatge en començar el segon quart (12-19) i tornava Renfroe per reduir amb el triple local del matí, respost de seguida, però, per Redivo. El festival de cistelles des de fora continuava amb Lundberg i el mateix Redivo (18-25, min 13). Lalanne suplia Sakho, que havia destacat més en defensa que no pas en atac. La connexió Renfroe-Lundberg posava el Manresa tan sols 5 punts per sota (20-25).

Guillem Jou va sortir amb un clar encàrrec, enganxar-se molt a Sergi Vidal i donar més nervi a un Baxi encara apagat. Doellman, per fi, veia cistella i forçava una falta de Brown que posava el 23-25 dos minuts abans del descans. Lundberg es feia càrrec de la direcció en pista. Toolson empatava amb un tir des de cinc metres. Aquest 25-25 va ser el pobre resultat en el descans però almenys el Baxi havia pogut reaccionar amb un parcial de 7-0.



Defensa i el factor Gintvainis

Peñarroya apostava per Sakho en el cinc de la represa i Alec Brown enfilava de nou els gallecs amb un 27-31. Els percentatges en els tirs dels manresans continuaven sent molt pobres i no hi havia manera de córrer perquè els visitants no perdien pilotes. Lalanne entrava per un Sakho amb tres faltes i el Baxi trobava la inspiració d'Alex Renfroe per posar el 30-31. I un regal de Jerome Jordan a Lalanne situava el Manresa al davant amb un mínim 32-31 (min 24) molt temps després, des del 8-6. Va ser un vist i no vist perquè Cvetkovic i el Breogán van reaccionar amb un 0-5. Lundberg substituïa ara Toolson per donar més intensitat però Cvetkovic castigava amb el seu tercer triple (32-39). Un 2+1 de Dragovic va fer sortir del sotrac i en l'acció següent el Breogán va tardar més de 5 segons a treure de fons, el Baxi ho va aprofitar per clavar un altre 2+1, de Lalanne, i posar el 38-39. Un parcial de 6-0 que també despertava la grada, que es va empipar amb les passes no assenyalades a Cvetkovic.

Gintvainis donava un descans a Renfroe i ho aprofitava per fer un triple oportú, el del 42-39. A més, el lituà es llançava amb 9 punts seguits, fruit d'un 2+1 i tècnica per a Natxo Lezkano per lligar un parcial de 16-0 letal que deixava un 48-39 en acabar el tercer període.



Renfroe confirma la victòria

La impressió era que el Baxi ja havia trencat el partit després de tants minuts de rascar. I tot es va veure més clar amb el triple que va convertir Dragovic (51-39) i de l'errada de Sergi Vidal sol en un contraatac i un tap impressionant de Lundberg. Però no, faltaven més de 6 minuts i Vidal posava el 51-47 quan un matx de Lalanne donava aire als locals. Dragovic suplia l'ahir espès Doellman i era Renfroe la gran garantia en atac (55-49). Toolson s'afegia a la recta final i de nou Renfroe anotava, ara amb dos tirs lliure s(57-51). Era el capità Muñoz qui obria encara més l'avantatge (59-51).

El Baxi, amb el cap i l'experiència de Renfroe, aguantava totes les escomeses del Breogán, amb la cirereta de Toolson (65-58). Un motivat Cvetkovic, malgrat tot, va posar el 65-51a manca d'1'46''. La cinquena de Jerome Jordan va dur Lundberg al tir lliure i no va errar (57-51). La possessió per al Breogán era vital: fallava Redivo però l'inevitable Cvetkovic feia el 67-63 amb mig minut encara per jugar. Va treure el neguit Renfroe: no va convertir en una penetració marca de la casa, però va ser llest per agafar el rebot per assistir un Lalanne sol sota cistella (69-63). Va fallar un triple Brown, i Renfroe va posar la cirereta amb el 72-63. Va costar però el premi s'ho valia.