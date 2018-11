El BAXI Manresa farà la segona «pluja de peluixos» al Nou Congost

Després de la bona experiència de la temporada passada, el BAXI Manresa repetirà el proper 16 de desembre la «Pluja de Peluixos» que es va organitzar fa un any. Serà un acte en col·laboració amb Creu Roja Manresa. Els aficionats llançaran sobre el parquet centenars de ninots de joguina que seran per a les famílies més necessitades.



La mecànica de l'acció serà com la de la temporada passada: caldrà esperar les indicacions des de megafonia per llançar els peluixos. A més, el club en posarà a la venda a un preu popular per si algú no n'ha portat de casa. Aquesta segona «Pluja de Peluixos» del Nou Congost es farà en coordinació i a benefici de Creu Roja Manresa.