Els #MemeRenfroe inunden la xarxa de bon humor

El Baxi Manresa ha organitzat un concurs de mems arran de la fotografia dels darrers instants de partit davant el Breogán amb el base Alex Renfroe com a protagonista. El jugador manresà va anotar una canasta i es va quedar totalment quiet, amb una cara força curiosa.



Les xarxes ràpidament van reaccionar a la instantània i el club ha aprofitat per organitzar un concurs a les xarxes amb l'etiqueta #MemeRenfroe.



El guanyador tindrà un bonic premi ja que el propi jugador ha declarat que s'estava fent un fart de riure i que el guanyador s'endurà una samarreta seva que ell mateix entregarà.



L'autor de la foto original és el fotògraf oficial del Bàsquet Manresa, Joaquim Alberch. El concurs ha tingut molt d'èxit i les creacions a la xarxa són molt originals. Aquí teniu una selecció dels millors mems de Renfroe: