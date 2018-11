L'escorta Jack Gibbs fitxa pel Montakit Fuenlabrada i debutarà contra el Baxi

Jack Gibbs, escorta nord-americà de 23 anys i 1,83 d'alçada, ha estat anunciat com a nou fitxatge del Montakit Fuenlabrada i el seu debut serà en l'onzena jornada de la Lliga Endesa al Pavelló Fernando Martín de la ciutat madrilenya i davant del Baxi Manresa com a rival, el diumenge 9 de desembre. El Montakit espera la recuperaicó d'un dels seus principals referents, l'escorta croat Marko Popovic, que no va poder actuar en el darrer matx per una lesió muscular i que els jugadors de Ché García van perdre amb l'Andorra per 79-85.

El fitxatge de Gibbs és temporal, per un període de dos mesos i arriba després que la temporada passada jugués a l'Spirou Charleroi de la lliga belga. Segons ha informat en nota de premsa el Montakit Fuenlabrada és un jugador del que s'espera que aporti energia, verticalitat i frescura, En atac juga bé les situacions de bloc directe, és capaç de penetrar i acabar les situacions amb les dues mans, és una amenaça amb el tir exterior i sap aprofitar els avantatges a a camp obert, Pel que fa a la defensa, amb la seva joventut i les seves cames pot plantar cara a jugadors en posicions exteriors.

En el curs 2016-17, Gibbs va ser un jugador molt destacat a les files de la Universitat de Davidson amb uns números de 22 punts, 4 rebots, 4 assistències i 1,3 pilotes recuperades de mitjana. Va debutar a Europa la passada temporada a l'Spirou Charleroi, i entre la lliga belga i la FIBA Eurocup va disputar un total de 39 partits. Amb un promig de 21 minuts a la pista va acreditar unes mitjanes de 13,5 punts,2 rebots i 2 assistències amb uns percentatges de 44% en triples i 81% en els tirs lliures.Gibbs s'incorpora aquest dissabte als entrenaments del Montakit Fuenlabrada, una vegada hagi passat el reconeixement mèdic i debutarà contra el Baxi una setmana després, el diumenge dia 9. Cal recordar que a les files del Montakit hi ha l'escorta manresà Marc Garcia, actualment formant part de la selecció espanyola que disputa els partits classificatoris per al mundial 2019.