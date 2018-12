Salva Maldonado, destituït a l'Herbalife Gran Canària

L'Herbalife Gran Canària ha emès un comunicat en el que informa que ha rescindit el contracte del tècnic català Salva Maldonado, de 59 anys, i que el relleva de forma temporal Victor García, un dels seus ajudants. Maldonado, que va debutar com entrenador ACB al TDK Manresa al qual va proclamar campió de Copa del Rei el 1996, estava complint a Las Palmas la seva segona etapa després d'haver dirigit l'equip en el període 2005-09. L'aposta d'aquesta temporada era molt exigent perquè l'Herbalife havia de compaginar dues competicions tant dures com l'ACB i l'Eurolliga, i els resultats no han estat bons.

En la Lliga Endesa, el balanç era de 3 victòries i 7 derrotes, uns números que fan molt complicat que els canaris puguin entrar a la fase final de la Copa del Rei. En la competició continental hi havia el mateix registre de 3-7. Malgrat que dijous passat, el Granca es va imposar per 71-75 a la pista turca del Darussafaka, el club ha optat finalment per prescindir de Salva Maldonado, un dels tècnics amb més llarga trajectòria a l'elit a l'estat espanyol.