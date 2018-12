Del Águila passa per quiròfan pel seu trencament muscular al soli

L'ala-pivot del Baxi Manresa Paco del Águila va ser intervingut quirúrgicament ahir per un trencament muscular de set centímetres al soli de la cama dreta, segons va informar el club a Regió7. Per ara, no s'ha determinat el període de baixa del jove jugador andalús.

Del Águila no juga amb el Baxi des de la derrota contra l'Unicaja, el 20 d'octubre passat. Va encadenar una lesió al polze de la mà dreta, que el va tenir tres setmanes de baixa, amb la ruptura al soli que es va fer en un dels entrenaments previs a la visita a la pista del San Pablo Burgos, que el van obligar a no viatjar. Durant tot aquest temps tampoc no s'ha pogut exercitar ni jugar amb el Barberà, l'equip al qual reforça en qualitat de vinculat.