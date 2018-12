Què se n'ha fet de Jesús Lázaro?

Jesús Lázaro, el carismàtic base revulsiu del TDK Manresa campió de la lliga ACB el 1998, va agafar, aquest estiu, les regnes esportives del Cordobasket. Després de ser la mà dreta de Curro Segura al CAB Obradoiro, va signar per l'UCAM Múrcia, com a segon de Luis Guil, i van assolir l'ascens a l'ACB (temporada 2010-11). En cloure l'etapa a Múrcia, va treballar dos anys per a la Federació Kuwaitiana de Bàsquet. Enguany, després de dues temporades sense exercir, ha entomat el repte de dur a la LEB Plata el CD Cordobasket.