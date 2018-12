El Baxi cau a Fuenlabrada en un final a cara o 'Cruz'

El Baxi Manresa ha deixat escapar una victòria a Fuenlabrada després d'un partit en què ha defensat malament a l'inici, ha deixat que el rival s'escapés de dotze punts després i en què ha perdut fins a sis oportunitats d'empatar o posar-se per davant en el marcador. L'actuació de l'ex del Baxi Siim-Sander Vene, autor de 14 punts amb 4 triples però, sobretot, els 28 punts del mexicà Pako Cruz han decidit un duel en què Jordan Sakho ha estat el millor dels bagencs, malgrat que Toolson i Doellman, amb 19 i 16 punts, respectivament, han anotat més que el congolès, que n'ha fet 13.

El partit ha començat amb encert des de la línia de tres. Als triples de Toolson i Doellman ha respost el vell conegut Vene amb dos bàsquets des de la mateixa distància. Els primers minuts han estat molt atractius, amb poca defensa i jugades espectaculars, com un 3+1 de Toolson que ha situat el 10-14 i un altre intercanvi de triples entre Cruz i Renfroe. En menys de sis minuts tots dos equips havien sumat vuit triples (18-17). I encara n'arribarien més amb un altre de Pako Cruz i tres tirs per a Pere Tomàs, després de la segon falta de Vene (21-22). Peñarroya es queixava de la poca activitat defensiva, però la sagnia seguia amb un 2+1 de Lucas Nogueira (24-22) i un altre triple de Cruz (27-22). Amb 29-24 Peñarroya tornava a parar el partit. Tot i això, dos tirs lliures del manresà Marc Garcia donaven el màxim avantatge al seu equip (31-24) atenuat per Álvaro Muñoz abans del primer descans (31-26).

El segon quart ha començat amb més intensitat defensiva manresana i tres faltes en un minut. Per contra, en atac hi havia més embús amb la segona unitat a la pista. En tres minuts, només dos cops de dits de Sakho i Lalanne (33-30), però el Baxi entrava en bonus i això havia de provocar una reducció de l'activitat defensiva, ja que a 6.54 Àlex Llorca ja llançava tirs lliures (35-30). El Baxi s'agafava al partit amb dos bàsquets seguits de Lalanne i Dragovic, buscant avantatges sota la cistella. Però una sèrie d'errades en atac, una falta antiesportiva de Lalanne a Eyenga i un triple de Bellas disparava els madrilenys en el marcador novament (42-34). Per sort per al Baxi, la defensa anava millor que l'atac i, a més, un triple de Muñoz i un bàsquet del retornat Doellman han situat un 44-41 eixamplat per un bàsquet de Clark a 47 segons per al descans (46-41). Lalanne, O'Leary i Renfroe han errat els darrers atacs, l'últim segurament amb falta sobre el nord-americà, i l'avantatge a la mitja part dels madrilenys ha quedat igualada a la del final del primer quart.

L'inici del tercer quart ha estat dolent. Un triple de Vene i un bàsquet de Cruz, deprés d'una errada de Lalanne, ha donat un màxim avantatge als locals (51-41). La defensa del Baxi tornava a fallar i, tot i un triple de Toolson (53-46), el Fuenlabrada ha respost amb un bàsquet de tres de Bellas i un de dos d'Eyenga (58-46) que ha obligat Peñarroya a tornar a parar el partit. Però Vene ha seguit a la seva amb el quart triple davant de Doellman (61-48) fent mal al seu exequip. El Baxi ho intentava buscant un inspirat Sakho (63-54), però Pako Cruz ha tornat a situar els dotze punts (66-54) amb un increïble triple des de nou metres. Però aleshores han sorgit dos convidats inesperats. Jordan Sakho ha donat consistència a l'interior i Iffe Lundberg ha anotat cinc punts seguits que han permès arribar al final del període amb 72-67.

Ha estat Toolson qui ha seguit la línia a l'inici de l'últim quart amb un triple. El Fuenlabrada s'ha encallat en atac i en el darrer període el Baxi s'ha acostat a un i dos punts, però ha perdut fins a cinc oportunitats per empatar o situar-se davant amb el marcador, amb una errada de Lundberg, un tir lliure errat per Doellman, una pilota perduda per l'americà i més tirs lliures errats per Dragovic, el segon cop després d'una antiesportiva comesa sobre Sakho, que s'ha torçat un turmell. A 2.32 per al final, després de dos tirs lliures errats pel serbi i una nova pilota perduda per Doellman, O'Leary ha anotat un bàsquet després d'un rebot en atac (86-83). Però una falta en el rebot de Pako Cruz ha permès situar el 86-85 a Álvaro Muñoz amb dos tirs lliures a 2.15. En la jugaa posterior, el mexicà ha errat un tir lliure (87-85). A 1.43, Toolson ha buscat una penetració i Sakho ha capturat un rebot en atac vital que li ha donat dos tirs lliures. Però el congolès els ha tornat a fallar i, a sobre, ha comès una falta sobre Vene en un tir de dos a 1.16 que ha permès que l'estonià situés el 89-85.

En la jugada posterior, Renfroe ha buscat dos tirs lliures més amb una falta de Bellas. Aquest cop els ha anotat (89-87), però en l'acció següent ha fet falta sobre Cruz a 46 segons. El mexicà, però, només n'ha anotat un (90-87) i Doellman ha provocat una falta de Bellas a 33 segons quan el base intentava que el nord-americà no rebés. El jugador de Cincinnati els ha anotat, aquest cop (90-89) i Peñarroya ha situat Lundberg i Muñoz per defensa Cruz. Però aquest s'ha aparellat amb Doellman i l'ha segellat amb un bàsquet a cistella passada a 11 segons (92-89). En l'última acció, Doellman ha errat el triple que hauria conduït a la pròrroga i la falta antiesportiva final de Renfroe ha donat l'oportunitat a Bellas d'ampliar el resultat final. El Baxi queda amb sis victòries, una més que el seu rival d'aquest diumenge.