Peñarroya: «No puc estar content del resultat però hem demostrat gen competitiu»

Joan Peñarroya és de mena guanyador i era el primer conscient, en acabar ahir el partit a Fuenlabrada, que s'havia perdut una gran ocasió, tot i la dificultat de vèncer en una de les pistes més complicades que hi ha a la lliga. Després de 4 triomfs en 5 desplaçaments, el Manresa va tenir a les mans el cinquè i no el va saber acabar de lligar. «Ha estat un partit controlat per part del Fuenlabrada, però al darrer quart hem tingut la disposició de poder imposar-nos. Segurament els 7 tirs lliures fallats en aquests dar-rers minuts ens han privat de fer-ho. Hem començat malament, els hem deixat jugar massa fàcil, i aquesta no era de cap manera la nostra idea. Ens hem equivocat potser perquè nosaltres també estàvem ficant. Hem deixat entrar en partit Vene, com si nosaltres no el coneguéssim, i hem perdut la lluita del rebot. A més, també s'ha escalfat Pako Cruz, un jugador molt important a la lliga, que et pot fer un triple des de deu metres. Crec que es pot dir que els tirs lliures han estat clau en la derrota».

Sobre la remuntada que va fer el Baxi Manresa entre el final del tercer quart i els primers minuts del darrer, Peñarroya va explicar que «en aquell moment crec que en el que hem guanyat, sobretot, ha estat en solidesa defensiva, no els hem deixat anotar tan fàcilment i ens hem ficat dins del partit. Però aleshores hem tingut set o vuit oportunitats per avançar-nos o, mínim, empatar, i hem fallat tots els atacs. No hem fet el partit que volíem però l'equip ha competit bé, això sí que ens ho emportem a Manresa. Però per guanyar aquí has de començar d'una manera molt diferent». En l'anàlisi del partit, Peñarroya definia que «podríem dir que s'ha embrutat en el darrer quart amb molts tirs lliures, 22 per part nostra i 14 pel que fa al Fuenlabrada. No teníem el ritme de joc que, segurament, ens va millor, més fluidesa».



Sakho davant de Lalanne

Un dels jugadors destacats d'ahir del Baxi va ser el pivot congolès Jordan Sakho, el qual Peñarroya va prioritzar sobre el teòricament més titular, l'haitià Cady Lalanne. Avui caldrà saber l'abast del cop que es va donar al peu dret Sakho en una acció dels darrers minuts de partit que va ser sancionada amb falta antiesportiva del rival pels col·legiats. Sobre els minuts en pista de Sakho, Peñarroya va dir en la roda de premsa que «al final nosaltres tenim dos cincs, i quan no ha jugat un ho ha acabat fent l'altre. Només hem jugat amb els dos quatres quan Sakho s'ha fet mal i ha hagut de marxar una estona de la pista. Lalanne avui ha començat irregular, s'ha entonat una mica, però ja en l'última de les rotacions era molt evident que Sakho estava millor».

Sobre la continuïtat de Nikola Dragovic, més que possible ja que Marko Lukovic no va jugar ni un minut per tercer partit seguit, el tècnic no es va manifestar. En un darrer resum de la derrota i del que és el futur més immediat del seu equip, Peñarroya va declarar que «no estic content de quin ha estat el resultat, i també penso que hauríem pogut jugar millor. Em quedo com a positiu que hem perdut al darrer segon, al darrer atac, tenim gen competitiu».