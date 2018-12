Els tirs lliures frenen un Baxi èpic

Hauria estat un pas de gegant per ser a la Copa del Rei del mes de febrer, a Madrid, a pocs quilòmetres de Fuenlabrada. I els jugadors del Baxi, que ahir no van fer el seu millor partit, certament ho van tenir a l'abast després de fer, amb coratge i maduresa, una meritòria remuntada de 13 punts en contra (61-48). Però quan va ser l'hora de donar l'estocada a un rival que ja començava a tenir els dubtes a sobre, les pilotes que es van perdre i els 7 tirs lliures errats als últims minuts (3 de Dragovic, 3 de Sakho i 1 de Doellman) van acabar frustrant les aspiracions dels manresans, que van tenir de botxins Pako Cruz (28 punts) i el jugador que havia estat el seu reforç temporal fa tan sols poques setmanes, l'estonià Siim-Sander Vene (14 i 4 triples).

Renfroe no es va sentir mai còmode en tot el partit i el Baxi, que s'ha de refer per continuar lluitant en els llocs de privilegi, ho va patir molt, sobretot en el desenllaç.



31 punts rebuts en deu minuts



Siim-Sander Vene ja va debutar en el cinc inicial del Fuenlabrada mentre el Baxi es posava en acció amb el seu equip de gala. Toolson va obrir el marcador amb un triple des de la cantonada ben respost de seguida per Vene. El festival des de 6,75 va continuar amb un bàsquet de Doellman i un altre de Vene, el 6-6 era el resultat als dos minuts. Chema González actuava de cinc en els locals defensant Lalanne, i Pere Tomàs, des del tir lliure, va enlairar els manresans (6-8). Era un no parar de cistelles, i amb un munt d'alternatives. Del 13-17, ja amb Sakho per Lalanne, en poca estona es passava a un 18-17 amb Eyenga de protagonista.

Uns i altres estaven fins en els tirs i el partit era un teva-meva, no hi havia un dominador clar. Pere Tomàs posava el 21-22 (5/5 en els tirs lliures) abans de deixar el seu lloc a Álvaro Muñoz. També era Dragovic el que jugava ara com a ala-pivot en els manresans, que perdien pistonada (27-22) amb un 2+1 de Nogueira i el sisè triple del Montakit. Amb un 29-24, Peñarroya demanava temps. Qui va prendre el comandament com a base va ser Lundberg, però aviat Gintvainis rellevaria Ryan Toolson. El Fuenlabrada marxava de 5 punts (31-26) al final del quart.

Treva fins al descans



La segona unitat del Baxi era en pista en començar el segon quart, igual que en el Montakit amb Marc Garcia i Àlex Llorca. No hi havia gens de clarividència en l'atac dels bagencs, que tornaven a tenir en el parquet Lalanne. Van ser uns minuts de treva marcats per desencerts dels uns i els altres.

Lalanne va posar el 35-32 amb quatre punts seguits i Dragovic va deixar els manresans a un punt. El desnivell de faltes favorable als de Fuenlabrada era gran en aquest període (2-7) i l'antiesesportiva a Lalanne donava ocasió a Eyenga per posar el 39-34 (min 16). Ara el Baxi recuperava Renfroe i Justin Doellman, just quan Bellas oferia la màxima renda als amfitrions en transformar el 42-34. Per sort, la reacció manresana va ser ràpida, amb bàsquet de dos de Lalanne i un triple de Muñoz (44-39). Es va apropar a tres el Manresa amb el bàsquet per tauler de Doellman, i al descans s'arribava amb 46-41.

Es toca fons i es reacciona



La represa es presentava clau per al Baxi, o s'enganxava al partit o es quedava enrere. Els dos equips es posaven en marxa amb els cinc del principi i Vene tornava a ser un botxí des de fora (49-41). Bellas va posar els locals deu punts amunt i Lalanne era rellevat per Sakho.

Toolson donava esperances en anotar el triple del 53-46, però tot seguit un endollat Bellas també va encertar i Pako Cruz (ja amb 17 punts) disparava els locals amb el 58-46 (min 24). Joan Peñarroya va aturar el joc i va demanar un plus d'intensitat als seus homes, amb Lundberg per Tomàs. Però ningú no aturava un Vene que, gràcies al seu quart triple, posava un 61-48 molt dolorós. Dragovic va entrar per un espès Doellman, i Guillem Jou també tenia el seu moment, amb un 63-52 en contra.

El Baxi, amb un equip guerrer en pista, provava de resistir. I tot i que Pako Cruz era un maldecap, ho aconseguia. Dragovic ja tenia quatre faltes i tanmateix entre Lundberg i un Sakho que s'anava multiplicant es va arribar amb un 72-67 al final del període.

Els propis errors condemnen



Toolson prenia la iniciativa en l'atac manresà (74-72) i els nervis ara es notaven en el Montakit. Errava Lundberg per empatar. O'Leary va desaprofitar tirs lliures, Justin Doellman va perdre una pilota i qui esmaixava era Eyenga (76-72). Eren accions importants, com el 2+1 a anella passada transformat per Doellman (78-77) quan faltaven sis minuts i mig per al final. El Manresa ho va anar provant però mai, en el que quedava de partit, va aconseguir empatar o posar-se davant.

Renfroe es va afegir a la batalla quan faltaven quatre minuts i mig per al desenllaç i Sakho rebia una dura falta castigada, ara sí, com a antiesportiva, que el feia anar cap a la banqueta, adolorit. Dragovic, el seu substitut, feia només un de dos tirs lliures (84-83), i el Baxi va consumir possessió sense llançar. Muñoz va posar el 86-85, Sakho errava dos tirs lliures amb 87-85 i, ja en el darrer minut, Doellman (que va perdre pilotes importants sota cistella) convertia un 90-89 que encara ho deixava tot obert a manca de 33 segons. Però Cruz va ser providencial de nou per als de casa amb el 92-89 i el triple que va provar Doellman va quedar curt. L'antiesportiva de Renfroe servia a Bellas per posar el colofó.