La decisió sobre Dragovic es prendrà abans de jugar contra el Tecnyconta

Les possibilitats que l'ala pivot Nikola Dragovic renovi l'actual contracte temporal, que acaba tot coincidint amb el partit de diumenge que ve dels manresans contra el Tecnyconta, són altes. Tot i que a la pista del Montakit Fuenlabrada el jugador nascut a Podgorica no va tenir el seu millor partit, Joan Peñarroya el prefereix a un Marko Lukovic que no entra en la rotació tot i que ja fa unes quantes setmanes que està recuperat de la seva lesió a l'escafoide de la mà esquerra. Lukovic ha estat assegut a la banqueta els tres darrers partits del Baxi però no ha jugat ni un sol minut. Abans de fer-se mal al partit contra el Joventut, les seves mitjanes eren de 17 minuts, 5,7 punts i 4,7 de valoració, i tenia com a company de posició un Siim-Sander Vene que juga precisament al Fuenlabrada.

Dragovic és més veterà (farà 31 anys aquest desembre i Lukovic, 26) i més dur en defensa, tot i que els seus números globals no són espectaculars, amb 3 punts i 2 rebots de mitjana, i destaca la seva actuació a la pista del San Pablo Burgos, on es va destapar amb 13 punts anotats.

Tant Dragovic com Lukovic són jugadors representats pel mateix agent, Misko Raznatovic, el que pot facilitar l'acord, el contingut principal del qual ha de ser l'econòmic. Es dona el cas que Dragovic, durant la temporada passada, va jugar a l'equip de Saragossa, al qual s'ha d'enfrontar diumenge. Hi va disputar 29 partit, amb 231 punts (7,9) i 149 rebots (5,1).