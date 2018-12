El Baxi de moment no fitxa i Lukovic és dubte per diumenge

La baixa segura i per tres mesos de durada de Sakho, cap fitxtage de cara a aquest diumenge i el dubte de Marko Lukovic. Aquest és el panorama amb el qual prepara el Baxi Manresa l'important partit davant del Tecnyconta, a les 12,30 hores del migdia, al Nou Congost. Les posicions interiors han quedat afeblides i les novetats, en tot cas i probables, seran després del partit amb els aragonesos. Ambdós equips es troben amb 6 victòries i 5 derrotes, lluitant per les places que donen dret a la Copa del Rei.

A la lesió de Paco del Águila de fa uns dies, aquesta setmana s'hi ha sumat la de Jordan Sakho, a Fuenabrada. El congolès estava oferint un gran rendiment i la seva torçada del turmell el deixarà tres mesos sense jugar. El fitxatge d'un cinc per fer costat a Cady Lalanne sembla més que necessari mentre queda pendent l'aposta pel quatre. Nikola Dragovic, el qual acaba aquest cap de setmana el seu contracte temporal, podria ser l'escollit per davant de Marko Lukovic que no ha jugat cap minut en els darrers partits, segons Peñarroya, "perquè hi havia quatre jugadors que ho estaven fent millor". A més, Lukovic és dubte per al partit contra el Tecnyconta ja que en un dels darrers entrenaments s'ha fet mal en una mà en rebre un cop. Peñarroya, sobre la possible sortida de Lukovic de l'equip a partir de la setmana vinent, ha dit que "totes les possibilitats estan obertes". Per reforçar els entrenaments del Baxi aquests dies s'ha comptat amb Pau Treviño i David Efambé. Un d'ells podria entrar a la llista de convocats.

Sobre el Tecnyconta, Peñarroya ha declarat que "juguem davant un rival que està fent bé les coses, amb jugadors molt experts tant en la Lliga Endesa com a nivell europeu; estan jugant un bon bàsquet, amb els jugadors molt connectats i amb moments d'encert. La nostra afició és molt entesa, ara que passem per problemes, hem d'estar més junts que mai".