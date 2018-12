El Baxi supera les baixes i regala una exhibició al Congost

El Baxi Manresa ha fet el millor partit de la temporada a casa i ha escombrat un Tecnyconta Saragossa, fins aquest diumenge igualat amb els bagencs a la classificació, que ha abaixat els braços al final del tercer quart. El joc intens dels locals, la rapidesa de Lundberg i Renfroe i la bona defensa als segons vint minuts han estat cabdals per a un triomf que fa pensar amb més força que mai que ser a la Copa és possible.

Davant de les baixes interiors, Joan Peñárroya ha plantejat un partit molt ràpid, amb quatre petits i transicions molt ràpides. Iffe Lundberg ha estat qui ha entès millor el ritme que calia al partit i, malgrat el 0-3 amb el triple de McCalebb, ha estat el Baxi qui ha manat en els primers minuts amb un gran encert en en tir. Així, després bàsquet i d'un assistència del danès, han arribat tot de jugades de tres punts, primer amb tres tirs lliures de Pere Tomàs i després amb dos triples de Renfroe i un altre de l'ala mallorquí, que ha situat un clar 20-11 que ha obligat Porfi Fisac, el tècnic dels aragonesos, a demanar un temps mort a 4.33. Però la dinàmica ha seguit sent la mateixa, amb més triples de Lundberg i de Renfroe, que han situat una màxima diferència de 28-15, matisada per un triple de Nacho Martín. En aquest moment, Doellman i Dragovic ja havien entrat per donar descans a Lalanne i Tomàs en el joc interior. Entre Berhanemeskel i Nacho Martín han posat el Tecnyconta a vuit punts, però Toolson ha tancat el quart amb el setè triple del seu equip de nou intents i el Baxi ha marxat al primer descans amb onze punts de diferència (34-23).

Els manresans havien tancat el primer quart sense fer cap falta i han trigat menys de tres minuts en fer-ne quatre en el segon. El Tecnyconta ha trobat Berhanemeskel amb els llançaments exteriors i Barreiro per buscar les penetracions, però el gallec ha errat quatre tirs lliures seguits que no han deixat que el seu equip s'aproximés gaire en el marcador (37-28). Això sí, l'atac manresà ja no era tan fluïd, amb quatre punts en gairebé quatre minuts jugats. Per això, Peñarroya ha decidit fer tornar Renfroe i Lundberg a la pista. El danès ha respost amb un triple (41-30) i el nord-americà amb un tap sideral a Nacho Martín, però Dragovic ha errat dos atacs que haurien pogut disparar el seu equip en el marcador i els aragonesos ho han aprofitat amb cinc punts seguits del jove Marc Martí, un triple i dos tirs lliures, que han situat el 41-35 i han comprimit el duel. Peñarroya ha fet tornar a la pista Pere Tomàs i el mallorquí ha aconseguit arrencar tres tirs més que han donat aire al seu equip (45-39), a més de controlar millor els quatre rivals. Els darrers minuts s'han fet llargs per als locals, però dos tirs lliures de Renfroe han permès arribar a la mitja part amb sis punts d'avantatge (47-41).



Torna el vendaval



El tercer quart era perillós perquè podia significar la recuperació aragonesa, però no ha estat així. El Tecnyconta buscava reduir la distància aviat, però ha estat Doellman qui ha sorgit en aquest moment per anotar els primers punts. El Tecnyconta mantenia l'avantatge per sota dels deu, però dos triples seguits, de Renfroe i de l'ala-pivot de Cincinnati, han establert una diferència d'onze punts (56-45) que ha començat a marcar la diferència final. Han tornat a estar minuts d'encert, en aquest defensiu. Només Seibutis plantava cara pels aragonesos i l'entrada de la segona unitat local aquest cop no ha significat cap baixa de rendiment. Un triple de Toolson ha situat la màxima diferència (66-48) i l'equip ha marxat a la darrera aturada amb el duel gairebé sentenciat (68-52).

El perill en el darrer quart era que el Baxi es relaxés, però no ha estat així. Peñarroya és coneixedor que la diferència de punts pot ser essencial a l'hora de discernir qui anirà a la Copa o un possible desempat amb el Tecnyconta a final de temporada i ha demanat als seus homes que no aflueixessin fins al final. Els visitants ho han intentat amb els joves Alocén i Marc Martí, però la diferènica ha arribat a ser de 24 punts (80-56) després de dos bàsquets d'un Dragovic que s'ha fet gran per rellevar els descansos de Lalanne, l'únic cinc que queda després de la lesió de Sakho. Amb el públic fent l'onada, el tècnic egarenc ha donat fins i tot vint segons a Efambé i Treviño i aquest ha pogut sumar una assistència a la seva estadística, amb l'última cistella de Lundberg. Setena victòria del Baxi, que es manté en posicions de Copa a l'espera dels dos propers partits, tots dos a fora de casa, a Santiago i a Tenerife.