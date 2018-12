El llançament de peluixos al descans torna a ser un èxit per segon any consecutiu al Nou Congost

MANEL MAS

La iniciativa es va estrenar la temporada passada, encara a la lliga LEB, i va tenir molt bona acollida entre els aficionats manresans. Ahir es va repetir i la magnífica resposta que es va veure des de les grades fa pensar que es pot convertir en un clàssic de les festes nadalenques al pavelló del Nou Congost. Al descans, després que l'speaker Eduard Font cantés el compte enrere de deu a zero, el públic va llançar peluixos damunt del parquet. Van ser dotzenes i dotzenes que van anar caient i que van ser recollits abans que els dos equips tornessin a la pista. El peluixos van destinats a infants que tenen dificultats per tenir obsequis aquests dies de festa. Molts aficionats que no duien peluixos de casa els van poder comprar al mateix Nou Congost per gentilesa del Bàsquet Manresa. La col·laboració del club amb la Creu Roja Manresa, que reparteix els peluixos als infants, va assolir la participació prevista i s'espera repetir l'escena l'any que ve.