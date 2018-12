El Baxi confirma que Dragovic serà a l'equip fins a final de gener

El Baxi Manresa va confirmar ahir la informació avançada per Regió7 en l'edició d'ahir segons la qual l'ala-pivot serbi Nikola Dragovic ha ampliat un mes més el seu contracte, que finalitzava aquesta setmana. D'aquesta manera, Dragovic serà jugador del Baxi fins a final de gener, fins després del primer partit de la segona volta, a la pista del Cafés Candelas Breogán, equip que ahir va anunciar la contractació de l'ala Elijah Millsap.

La decisió de renovar Dragovic és deguda, en part, al rendiment satisfactori que ha donat els dos darrers mesos segons el punt de vista del tècnic, Joan Peñarroya. Va arribar per substituir Marko Lukovic, després que aquest es trenqués l'escafoide de la mà esquerra en el duel contra el Divina Seguros Joventut, però un cop el seu compatriota ja s'ha recuperat, Lukovic no ha gaudit de cap minut i Dragovic ha seguit tenint la confiança de l'entrenador. D'altra banda, la baixa de Jordan Sakho durant els tres propers mesos ha deixat coix el joc interior manresà. El Baxi encara es planteja contractar un substitut temporal per a Sakho, però el coixí de triomfs que té a la classificació determina que no es vulguin fer les coses amb presses i, per això, és preferible conservar Dragovic.