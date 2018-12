El Baxi Manresa fa una visita nadalenca a Ampans i a l'Hospital Sant Joan de Déu

El BAXI Manresa ha fet aquest dimecres un matí solidari, amb una visita al Garden d'Ampans, la Residència, i l'escola de la Fundació a Santpedor. Més tard, jugadors i cos tècnic s'han traslladat cap a l'Hospital Sant Joan de Déu, on han passat per la planta de Pediatria i urgències per visitar els nens que hi havia ingressats.

A mig matí, la plantilla ha arribat al Garden Ampans, on els propis usuaris els han ensenyat els departaments on treballen, i tota la varietat de productes i plantes que s'hi poden trobar. Seguint amb la visita a la Fundació Ampans, han passat per la residència i centre de dia, i l'escola. Un cop acabada la visita, Toni Espinal ha agraït als membres de l'expedició la seva deferència, fent un paral·lelisme de la feina de l'equip amb la de la fundació.

Més tard, l'equip s'ha desplaçat a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Althaia, on han pogut veure els nounats i els nens i nenes ingressats a la planta de pediatria. Diversos grups de jugadors han portat obsequis per als nens ingressats, tant a la planta com als box d'Urgències.

Per cloure la visita, el Dr. Santiago Nebot, Coordinador de Pediatria, ha donat també les gràcies a l'equip i l'ha animat a seguir la bona marxa a la Lliga Endesa.