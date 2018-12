Treviño i Efambé, rapats per celebrar el seu debut amb el Baxi

Els joves Pau Treviño i David Efambé, que van debutar amb el Baxi Manresa a la Lliga Endesa aquest diumenge davant el Saragossa, ja van totalment rapats.

La tradició mana al vestuari manresà i com va anunciar el capità Álvaro Muñoz hores abans a les xarxes, qui debuta amb els del Nou Congost ha de provar la màquina d'afaitar.

El Baxi Manresa ha penjat el vídeo complet de la divertida sessió de perruqueria improvisada a les xarxes socials.



Joan Peñarroya va donar 19 segons de joc als jugadors de l'equip júnior que han ajudat el Baxi els darrers dies en els entrenaments per la manca de pivots. Pau Treviño és de Lleida i David Efambé, un congolès de Brazzaville que juga a Manresa per l'acord estabert amb Serge Ibaka i la seva fundació des de fa dues temporades. En el poc temps que a estar a la pista, Treviño va tenir temps per regalar una assistència.